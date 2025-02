Is deze getunede Porsche 959 €3 miljoen waard?

Deze 959 is niet origineel, maar misschien is dat niet erg.

Porsche 911’s worden massaal gerestomod, maar de 959 wat minder. Heel gek is dat. Zou het misschien komen doordat er maar 337 van gebouwd zijn? Of omdat de waarde van de Porsche 959 rond de 1,5 miljoen euro ligt? Toch zijn er wel degelijk gemoderniseerde 959’s. Eentje daarvan wordt binnenkort geveild.

Uitstooteisen

Deze 959 is verbeterd door het Amerikaanse Canepa. Zij modificeren al heel lang 959’s, maar dat was in eerste instantie om andere redenen. Zo’n 20 jaar geleden kwamen ze met een pakket aanpassingen om de 959 te laten voldoen aan de Amerikaanse uitstooteisen. Anders mocht er niet mee gereden worden. Sowieso was de 959 pas vanaf 1999 legaal in de VS, na een wetswijziging. Maar dat is een ander verhaal.

959 SC

Canepa deed dus al langer modificaties aan de 959, maar in 2015 kwamen ze met de 959 SC. Dit was een grondig aangepaste 959, een restomod zo je wil. De 959 SC is aanzienlijk sneller dan een originele 959, die destijds de snelste auto ter wereld was.

De 959 is door Canepa voorzien van nieuwe BorgWarner turbo’s, gesmede zuigers, titanium drijfstangen, nieuw motormanagement en meer. Dit alles zorgt ervoor dat de biturbo zescilinder 825 pk en 814 Nm aan koppel levert. Een serieuze upgrade ten opzichte van de 450 pk en 500 Nm die de 959 standaard leverde.

Qua onderstel valt er meestal ook wel winst te behalen bij oudere auto’s. De 959 SC is voorzien van nieuwe schokdempers van Penske en titanium veren. De velgen lijken alleen overgespoten, maar ook die zijn compleet nieuw: dit zijn magnesium velgen met holle spaken.

4.000 manuren

Canepa levert geen half werk, want ze halen een 959 volledig uit elkaar en de auto wordt beter-dan-fabrieksnieuw gemaakt. Meer dan 3.000 onderdelen worden vervangen of gerestaureerd, en alles bij elkaar zitten er zo’n 4.000 manuren in.

Restomod is misschien niet helemaal de juiste term, want qua uiterlijk is de 959 van Canepa nog zo goed als origineel. Dit exemplaar is alleen voorzien van een ander kleurenschema (Emerald Green lak met donkergroene bekleding), maar de auto behoudt zijn originele look. De velgen zijn zoals gezegd nieuw, maar dat zie je eigenlijk niet. Met de heiligschennis valt het dus wel mee.

Veiling

Wat is zo’n gemoderniseerde 959 nou waard…? Het is een veiling, dus de waarde moet nog bepaald worden. RM Sotheby’s geeft al wel een schatting: ze rekenen op omgerekend 2,8 tot 3,3 miljoen. Dat is ongeveer het dubbele van een standaard 959… Maar eerlijk is eerlijk: je hebt wel een betere auto.

Overigens is de schatting absoluut niet onrealistisch: vorig jaar werd een 959 die onder handen was genomen door Canepa geveild voor 3 miljoen dollar.