Is deze Helm niet de mooiste auto ter wereld?

Man oh man, check die perfecte afwerking van deze door Helm aangepakte Jaaaaaaag!

Jullie hebben het vast ook wel: zo’n lijstje met jullie 10 favoriete auto’s die direct in je droomgarage komen als er een schip geld binnenkomt. Het is natuurlijk een zeer onrealistisch scenario, maar ergens houden we er allemaal serieus rekening mee dat we binnenkort enorm veel kunnen shoppen.

In veel gevallen zien we een Eagle E-Type op de lijst staan. Of het nu een Speedster is, een Low Drag GT of een reguliere restomod: we willen er eentje. De E-Type is zo ongeveer de mooiste auto ooit gebouwd en alle onhebbelijkheden kunnen er tegenwoordig uitgehaald worden.

Helm E-Type

In dit geval hebben we een heel erg mooie E-Type voor je, maar niet van Eagle. De auto komt van de eveneens Britse firma Helm. Dat is geen verwijzing naar de drummer van The Band. Ze hebben nu een nieuw oud product aangekondigd, de zogenaamde Rhode Island Commission. Dat is de laatste in hun serie van 20 bijzondere restomods op basis van de iconische coupé van Jaguar.

Waar je bij Singer duidelijk kunt zien dat het een nieuwe interpretatie is met schrikbarend voor liefde voor het origineel, moeten we hier echt tien keer kijken om te zien wat er anders is. Bij Helm draait het om de puurheid van de Series 1, dus er zijn weinig franjes die je afleiden van het feit dat het een restomod is.

Helemaal opnieuw opgebouwd

De auto is helemaal opnieuw opgebouwd volgens de wens van de klant. In dit geval was dat een steenrijke klant uit New England, dat niet in Engeland ligt. De motor is een zescilinder lijnmotor, zoals het een S1 betaamt (latere E-Types waren er ook met V12).

Hoeveel vermogen die levert, vermelden ze niet. Het zal ongetwijfeld heerlijk klinken en fantastisch aan het gas hangen, zo’n oude veel-liter zes-in-lijn is toch het mooiste motortype dat er is.

Wat ze gaan doen hij Helm is onduidelijk, maar wat ons betreft gaan ze door met een volgende serie van E-Types.

