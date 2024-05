Oude S2000 is nu helemaal anno 2024

De Honda S2000 is zo weer helemaal bij de tijd.

Gisteren had Jaap het over banden, in dat geval specifiek voor elektrische auto’s. Aangezien Jaap ons linkse, progressieve en wakkere geweten is van de redactie, heeft hij er een epistel aan gewijd waar zelfs Maarten van Rossum spontaan deodorant gaat gebruiken.

Vandaag hebben we goed nieuws voor mensen met een leuke en bijzondere auto. Het nieuws komt van GoodYear en het feit wil dat ze het gamma uitbreiden van hun F1 Assymetric 6, een van de betere sportieve banden van het moment (samen met de Michelin Pilot Sport 4S en Continental SportContact7).

Team vlees!

Waarom is dit goed nieuws? Nou ze komen met twee bijzondere maten: 235/45 R17 en 245/40 R18. Tegenwoordig leven we in tijden dat velgen qua diameter heel erg groot zijn, maar dat ze ook vrij smal zijn. In beide gevallen zijn dit lekker brede bandjes met lekker veel ‘vlees’ erop. #teamvlees!!!

De maten zijn niet ontoevallig gekozen. Hierdoor kunnen mensen met een oude Mazda RX-7, Honda S2000 of Subaru Impreza WRX STI nieuwe banden voor hun auto kopen. Dit klinkt heel erg logisch maar is echt bijzonder. Fabrikanten maken hun banden in de populairste maten. Je ben in veel gevallen aangewezen op een oudere band van het premium-merk of je moet op zoek gaan naar een onbekender merk dat toevallig wel iets produceert in de juiste maat.

Welke banden heb jij?

Dat is precies de reden waarom je liefhebbersauto’s niet op Michelins, GoodYears of Continentals ziet staan, maar op Falkens, Toyo’s of Kumho’s: die bedienen de vervangingsmarkt veel meer. Ook hoeven sommige merken niet zo ‘erg’ te zijn als hun naam doet vermoeden. Zo zijn in bepaalde delen van de tuningscene Nangkang-banden erg populair, vraag maar aan @720s die zich identificeert als Loek.

Laten we hopen dat bandenfabrikanten dit vaker gaan doen. Er zat wereldwijd zat autoliefhebbers die nog een leuke auto hebben met een voor 2024 ietwat afwijkende bandenmaat.

Maar hierdoor zijn we eigenlijk wel benieuwd: welke banden heb jij op jouw auto? En waarom heb je specifiek voor dat rubber gekozen? En het belangrijkste: zou je andere banden overwegen als die in jouw maat leverbaar waren? Laat het weten in de comments en maak kans op gratis chatssessie met @nicolasr!

