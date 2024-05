Waarom heette de eerste 911 GT2 geen GT2?

Als je goed kijkt, staat er 911 GT achterop de auto en niet 911 GT2. Hoe komt dat eigenlijk?

Zoals jullie weten was er dit weekend het Concours d’Elegance op Villa d’Este. Waar de grote autobeurzen meer en meer uitgekleed worden, zijn het juist de specifieke evenementen die juist wel op veel animo kunnen rekenen van fabrikanten. Er zijn minder concurrenten die de aandacht opeisen en het is vaak veelal goedkoper dan met 100 man wekenlang op beurzen staan.

Onze zeer gewaardeerde hoofdredacteur @michaelras vind het ook veel leuker. Van een IAA of Salon kan hij ook genieten, maar Onze Grote Baas kun je echt wakker maken voor een goed concours vol oude bakken en moderne klassiekers in wording.

Natuurlijk heeft hij de nodige toffe auto’s gezien op het evenement, maar reden er ook nog toffe auto’s rond in de buurt. Eentje daarvan is deze gele Porsche 911 die je op de foto’s ziet. Ze hebben een prima internetverbinding in Italië en dus kon de Autoblog-Honcho de platen uploaden.

Waarom 911 GT en niet 911 GT2?

Daarbij viel er iets op: de auto die we zien is een 911 GT2 van de 993-generatie. Dat ziet iedereen. Maar wie goed naar de baaaaaadge op de achterkant kijkt, ziet dat er geen 911 GT2 staat, maar 911 GT.

Sterker nog, als je de persfoto erbij pakt, zie je ook enkel staan: 911 GT. Maar hoe zit dat dan? En waarom noemen we het dan een GT2? En is dit interessant genoeg om een artikel van te maken? Nou, we hopen van wel!

Het is eigenlijk heel erg simpel. Begin jaren ’90 had Porsche nog niet zo veel verschillende 911-modellen. De raceauto’s waren op basis van de Carrera’s (of prototype racers uiteraard). De 911 GT2 kwam in 1993 op de markt als de 911 GT. De 993 GT was een homologatiespecial pur sang. Met deze Porsche kon men mee doen aan diverse internationale raceklasses.

Raceklasse

En dat is dan precies waar de auto zijn naam aan dankte, de raceklasse waaraan de auto competitief mocht zijn: de GT2-klasse. Pas later, toen er ook een Porsche 911 GT1 kwam, werd de naam GT2 gebruikt ter positionering ervan, maar dus niet met de badge.

Porsche heeft de naamswijziging nooit aangepast omdat de auto in zeer lage aantallen zijn geproduceerd: er zijn er in vijf jaar slechts 67 exemplaren van de 911 GT(2) gebouwd. Dus ja, om dáár nu halverwege een nieuwe badge voor te maken, is wel erg veel werk.

Overigens veranderde Porsche aan het einde van de carrière van de GT2 wel een paar kleine dingen, waardoor de auto geen 430 pk, maar 450 pk tot zijn beschikking had. En meer vermogen met dezelfde badge is altijd meer premium, dan andersom.

De naamgeving voor de raceklasses is dus maar een paar keer van toepassing geweest: 911 GT2 (993), 911 GT1 (993) en 911 GT3 (996). Dat zijn ook de enige echte homologatiespecials die aan de start konden verschijnen van de desbetreffende genoemde raceklasses.

.Door de positionering op deze wijze kon Porsche de 911 GT3 (de 996 die in 1999 op de markt kwam) en nog veel later de Cayman GT4 in de markt zetten. Dus alles na de milleniumwisseling is simpelweg ter positionering, zodat dit soort artikelen niet meer nodig zijn.

Fotocredit: Gele 911 GT door de Ayatollah van Autoblog via Autoblog Spots!

Meer lezen? Check hier alle aantallen per model van de 911 993 generatie!