Is deze old school AMG €1,9 miljoen waard…?

Het loopt nu echt uit de klauwen met de prijzen van AMG Hammers.

Een old school AMG uit de jaren ’80 is ontzettend cool, daar kunnen we het over eens zijn. Helaas vinden iets te veel mensen dat, want er worden tegenwoordig belachelijke bedragen voor betaald. In 2023 werd een blauwe AMG Hammer geveild voor acht ton. En het kan misschien nóg wel gekker.

Gooding & Co gaat binnenkort een exemplaar veilen en daar hebben ze torenhoge verwachtingen van. Het is ook echt bijzonders, laten we dat voorop stellen. Het betreft een C124 6.0 AMG, waar AMG er naar verluidt maar 25 van gebouwd heeft.

Aangezien AMG toen nog een zelfstandige tuner was, begon deze auto zijn leven als een gewone 300 CE Coupé. AMG verving de zes-in-lijn door een mokerdikke 6,0 liter V8 en een nieuwe Hammer was geboren. AMG voorzag de auto ook van de bijbehorende bodykit en prachtige Aero III-velgen.

De auto werd in 1989 aangeschaft door de Italiaanse industriemagnaat Raul Gardini. Hij was een goede klant van AMG, want hij had een jaar eerder ook al een Hammer sedan. Ook die auto wordt geveild door Gooding & Co.

Deze auto had in eerste instantie een automaat, maar Gardini wilde toch liever zelf schakelen. Hij bracht dat auto daarom terug naar AMG om een handgeschakelde vijfbak te laten installeren. Voor zover bekend is het de enige Hammer coupé met een handbak. Gardini liet hetzelfde doen met de sedan.

Dit is een auto waar AMG-verzamelaars ongetwijfeld heel hebberig van worden, maar toch sloegen we stijl achterover toen we de verwachte opbrengst van deze veiling zagen. Gooding & Co rekent namelijk op omgerekend 1,4 tot 1,9 miljoen (!) euro. Dat klinkt héél optimistisch, maar de waarde van dit soort auto’s is de laatste jaren wel door het dak gegaan. We gaan het volgende week meemaken, want dan wordt deze AMG geveild tijdens de Amelia Island Auction.

Foto’s: Gooding & Co