Pagani Zonda Arrivederci is de laatste, echt waar!

Ken je die grap van ‘de laatste Zonda’? Dit is de Pagani Zonda Arrivederci

Net als dat sommige mensen maar niet kunnen stoppen met roken, kan Pagani niet stoppen met het maken van een Zonda. Iedere keer als er een speciale editie opduikt moeten we geloven dat het de laatste keer is. Nu is het echt zo, echt waar!

Arrivederci

Je kijkt naar de laatste Pagani Zonda. Tot er weer een komt. Dit is de nieuwe Pagani Zonda Arrivederci. Het Italiaanse automerk gaat de auto formeel presenteren tijdens The Quail, A Motorsports Gathering aankomend weekend. We krijgen nu alvast een voorproefje met deze beelden.

Dit zijn geen foto’s, eerder dit jaar werden zorgvuldig gemaakte renders van Modena Design gedeeld. De eigenaar van de auto is nu bekend, namelijk autoverzamelaar Kris Singh. Hij heeft de auto in het geheim al in ontvangst genomen en al die tijd is dat onder de radar gebleven. Tot nu.

Op basis van een Zonda 760

Het is de 140ste Zonda die Pagani gebouwd heeft. Aan de basis staat de dikste variant zoals we die kennen, de 760. Dat betekent een Zonda met de 7.3 liter V12, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Het is een Roadster en het interieur heeft verwijzingen naar de Pagani Huayra La Monza Lisa. Niet geheel toevallig is die auto ook in bezit van Singh.

Echte beelden van de Pagani Zonda Arrivederci blijven nog even geheim tot The Quail. Dit is niet het enige nieuws dat de Italianen gaan laten zien. Het autofeestje in Californië is tevens het toneel van de nieuwe Utopia Roadster.

Met zo’n naam moet de Pagani Zonda Arrivederci wel de allerlaatste zijn. Toch is het altijd een slag om de arm houden met Pagani. Als iemand maar genoeg miljoenen overheeft lijkt het merk toch elke keer weer overstag te gaan om een nieuwe Zonda te bouwen. De auto gaat in de basis al mee sinds 1999. Het lijkt verdorie wel de G-klasse onder de supercars.