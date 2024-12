De Smart #1 en #3 worden binnenkort #duurder

Vanaf 1 januari hebben de Smart #1 en #3 en nieuwe prijs.

Smart is al even niet meer helemaal Duits. De ontwerpen komen wel nog van Mercedes, maar het bouwproces wordt gedaan door het Chinese Geely. Je weet wel, van Volvo en Lotus. Doordat Smart deels in Chinese handen is gevallen, krijgt het merk te maken met de Europese importtarieven. Vanaf 1 november 2024 betaalt Smart 18,8 procent importheffing. En dat gaan nieuwe Smart-klanten voelen in hun portemonnee. De prijs van zowel de Smart #1 als de Smart #3 gaat omhoog.

In Nederland verkocht Smart vorig jaar 110 exemplaren van de #1. De #3 was toen nog niet gearriveerd. Tot november zijn er dit jaar 482 Smart #1’s en 369 Smart #3’s met gele platen geleverd. Dat zijn ongeveer evenveel auto’s als Zeekr verkoop en ongeveer net zoveel ASX‘en als Mitsubishi hier verkoopt.

#Specificaties van de #1 en #3

Het kleintje heeft één elektromotor op de achteras voor 272 pk en 343 Nm zorgt. Daarmee kun je in 6,7 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 180 km/u. Het accupakket van 64 kWh zorgt voor ongeveer 420 km aan actieradius.

Bij de Smart #3 heeft de minst krachtige versie ook één motor, maar wel met minder vermogen. De aandrijflijn is goed voor 268 pk en 343 Nm. Daarmee kun je met deze meest eenvoudige variant al in 6,7 seconden naar de 100 km/u sprinten. Overigens: de Brabus-variant van de Smart #3 heeft een extra elektromotor waardoor het vermogen stijgt naar 422 pk.

De boodschap: koop dit jaar nog je Smart!

Alleen al om de prijsverhoging voor te zijn, is het verstandig om dit jaar nog je geplande #1 of #3 te bestellen. Maar Smart geeft nog meer redenen. Zo krijg je dit jaar nog de smart-bonus van €2.950 op alle uitvoeringen. Zeg maar de SEPP, maar dan niet van de overheid. Het doel lijkt ons duidelijk: dit jaar nog even de sales opkrikken met de goedkopere prijzen.

Prijs Smart #1 en #3 in 2025

Bij bijna alle uitvoeringen stijgt de prijs van de Smart #1 en Smart #3 met € 2.670,- en € 2.670,99. Wie het kleine niet eert… Daarmee gaat de prijs met maximaal 7 procent omhoog. Smart rekent de volledige importheffing dus niet door aan de klant.

Alleen de Smart #3 Premium en Brabus-uitvoering worden wat duurder. De Premium kost € 3.010,- meer en de dikke Brabus € 3.170,-. Bekijk hieronder alle nieuwe prijzen van #1 en #3. Samen met smartbonus kun je dit jaar dus ruim € 6.000 besparen op de #3.

Model en uitvoering Nieuwe prijs Smart #1 Pure € 37.570,- Smart #1 Pro € 40.070,- Smart #1 Pure+ € 42.570,- Smart #1 Pro+ € 45.070,- Smart #1 Premium € 48.070,- Smart #1 Pulse € 48.070,- Smart #1 BRABUS € 53.070,- Smart #3 Pro € 41.065,- Smart #3 Pro+ € 46.065,- Smart #3 Premium € 49.065,- Smart #3 BRABUS € 54.065,-

Concurrenten van de Smart #1 en #3

Met de prijsverhoging wordt het voor de #1 en #3 wat lastiger om de concurrentie voor te blijven. Concerngenoot Volvo ging ook omhoog met de prijzen van de EX30, maar blijft wel keurig onder de 40k. Ook de Peugeot e-2008 blijft onder die grens.