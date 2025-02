Is deze speciale M3 F80 op Marktplaats een dikke investeringstip?

Of zal de waarde van dit gelimiteerde model dalen?

We zaten er in 2015 niet ver naast met de auto’s die in waarde zouden stijgen. Maar je hebt nu vrij weinig aan investeringstips van tien jaar geleden. Laten we daarom eens kijken of er op Marktplaats pareltjes te vinden zijn die in 2035 of later in waarde stijgen. In de zoektocht naar dit soort auto’s stuit ik op Marktplaats op een BMW M3 30 Jahre. En wat voor een!

Voor ik je introduceer aan het exemplaar op Marktplaats, eerst even resumeren wat de M3 30 Jahre ook alweer is. Je raadt het al: het is een speciaaltje ter ere van iets of iemands dertigste verjaardag. In dit geval was het de 30ste verjaardag van BMW Motorsport. Daarvoor werden 500 speciale M3’s met het Competition-pakket gebouwd. Dat wil zeggen dat de bekende 3,0-liter zes-in-lijn 450 pk en 550 Nm produceert. De sprint van 0 naar 100 km/u gaat in welgeteld 0,1 seconde sneller dan een gewone M3 F80. Schakelen gaat automatisch via een DCT-versnellingsbak.

De BMW M3 30 Jahre op Marktplaats

Van die 500 stuks kwamen er 10 naar Nederland. Daar is de BMW M3 30 Jahre op Marktplaats er eentje van. Op 3 maart 2017 kwam de Bimmer bij een dealer in Maastricht te staan. Niet veel later werd ie opgepikt door een liefhebber die er na 5.000 kilometer alweer genoeg van had. Hij ruilde de M3 F80 in bij dezelfde verkoper in Limburg. De volgende eigenaar hield de BMW tot 2022 en leverde hem toen in met 13.000 kilometer op de teller. Sindsdien iser zo’n 2.000 kilometer mee afgelegd waardoor de stand nu staat op 15.663 kilometer.

Wat het investeringspotentieel ten goede komt, is de kleur van deze 3-serie. De Nederlandse M3 is uitgevoerd in de metallic-kleur Macao Blue. Deze kleur was als optie beschikbaar op de eerste M3 van de E30-generatie. Verder krijg je een koolstofvezel dak, tal van ’30 Jahre’-embleempjes en bekleding van Merino-leer in het zwart en ‘Fjord-blauw’.

Is het een goede investering?

De M3 30 Jahre vinkt flink wat vakjes aan die hem tot een goede investering maken. Het is een gelimiteerde versie van een knappe generatie van een geliefde auto. Daarnaast is er geen hybride geneuzel, is de auto origineel Nederlands en staan er nog maar weinig kilometers op de teller. Maar er is altijd een maar.

Zoals collega @RubenPriest het treffend samenvatte bij de introductie van deze speciale M3 is de 30 Jahre behoorlijk karig tegenover andere bijzondere edities. Daarnaast is de vraagprijs niet karig. In 2017 was de catalogusprijs € 135.407.

De prijs van de speciale M3 F80

De BMW M3 30 Jahre staat nu te koop op Marktplaats voor € 84.950. Dat wil zeggen dat er in acht jaar € 50.457 is afgeschreven. Op een bijna gloednieuwe, speciale M3. Voor € 20.000 minder heb je bijvoorbeeld een handgeschakelde M3 F80 Competition. Daar komt nog bij dat in een tijd van een zwakke euro het extra risicovol is om een flinke investering te doen.

Wie het toch aandurft, kan zich via Markplaats melden bij het West-Friese bedrijf Hofmeister Automotive in Zwaag. Geinige naam voor een BMW-verkoper trouwens.