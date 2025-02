Zakelijk en privé geregistreerde EV’s steeds verder uit elkaar

Terwijl er steeds minder EV’s particulier geregistreerd worden, neemt het aantal zakelijke registraties fors toe.

Iets wat we veel zien bij EV’s: het is allemaal nog een beetje eng. Als je mensen over de streep wil trekken, moet je met voordelen komen. En dan bedoelen we vooral financiële voordelen. Lage bijtelling, subsidies, je kent ze wel. Want zodra die verminderen dan wel verdwijnen, is de EV toch nog vaak de dure en onbekende optie, dus is het lastig om kopers te overtuigen dat die dure optie de betere is. Het blijft een uitdaging.

Privé versus zakelijk

Maar goed, als particulier kan je in ieder geval nog eieren voor je geld kiezen. Dat wil zeggen, als jij toch liever een PHEV of zelfs benzine of diesel wil, lekker doen. Het wordt lastiger wanneer je een stok achter de deur krijgt. Veel bedrijven willen hun vloot elektrisch ongeacht de kosten en dat geldt ook voor het aanbod leaseauto’s dat verstrekt wordt. Het resultaat daarvan deelt BOVAG een kleine teaser van.

Kloof wordt groter

BOVAG komt binnenkort met een uitgebreide analyse over de EV-markt van 2024, maar deze teaser konden ze ons via Linkedin niet onthouden. Zo zien we een grafiek met een blauwe lijn, dat zijn privé geregistreerde EV’s. En een oranje lijn, dat zijn zakelijk geregistreerde EV’s. De blauwe lijn stagneert een klein beetje zo rond 2020, maar gaat vanaf 2021 overtuigend omhoog om in 2023 tot een climax te komen. En sindsdien daalt de lijn weer en is dat niveau niet geëvenaard. Dat lijkt dus te bevestigen dat een EV privé registreren pas werkt als het gesubsidieerd wordt. In 2023 was de SEPP-subsidie bijvoorbeeld geldig tot en met 45.000 euro. In 2025 is er zelfs geen SEPP-subsidie meer. Nou gaan we niet gokken wat die lijn gaat doen, maar wij vrezen een dikke afname.

De oranje lijn qua zakelijke EV-registraties stagneert nog veel meer, wat uiteraard te maken heeft met bijtellingsregels die steeds veranderen. Dus heeft iedereen net aan het einde van het jaar een nieuwe EV en wordt het rustiger in het voorjaar. Op hetzelfde moment dat de privéregistraties begonnen te dalen, bleven die van de zakelijke markt stijgen. Tot het punt dat de lijn nu een enorme sprong maakte tussen de eerste en tweede helft van 2024. Zo liggen de punten van privé en zakelijk enorm ver uit elkaar.

Nog even snel

Of die explosieve stijging blijft bij zakelijk geregistreerde EV’s, dat hoeft natuurlijk niet. Niet alleen verdwijnt de SEPP-subsidie, ook gaat er BPM geheven worden voor EV’s. Als je dus de kans hebt om nog even snel een EV aan te schaffen voordat het weer extra kost, dan doe je dat nog even. Maar goed, zoals gezegd wordt de nood voor een elektrisch wagenpark voor bedrijven steeds hoger. Is het niet om het imago dat je wil projecteren, dan wel omdat je bijvoorbeeld met een niet-elektrische bedrijfswagen bepaalde binnensteden niet meer in mag. Zakelijke EV’s blijven dus belangrijk.