Deze auto’s zijn vorig jaar het hardst in waarde gestegen

Deze auto’s waren een goede investering, en misschien zijn ze dat nog steeds wel…

Een gave auto kopen en er ook nog geld op verdienen, dat willen we allemaal wel. Een gelimiteerde Ferrari stijgt gegarandeerd in waarde, maar bij andere auto’s is dat soms wat lastiger in te schatten. Het is ten slotte geen exacte wetenschap. Maar we kunnen wel terugkijken naar waardestijgingen van de afgelopen jaren.

ClassicCarRatings volgt de (klassieke) automarkt op de voet, en heeft nu hun jaarrapport uitgebracht. Daarin hebben ze in kaart gebracht wat de markt de laatste tijd gedaan heeft. Daarmee kunnen de vraag beantwoorden: welke auto’s zijn het hardst in waarde gestegen?

Omdat niet alle auto’s even frequent verkocht worden is er onderscheid gemaakt tussen de hardste stijgers sinds 2023 en de hardste stijgers sinds 2020. We hebben dus twee lijstjes.

Deze auto’s zijn het hardst gestegen sinds 2023

1. Porsche 997 Carrera GTS: +41,9%

Het zal je misschien verbazen, maar de nummer 1 is een relatief moderne auto, die niet eens gelimiteerd is. De 997 Carrera GTS is een stuk zeldzamer dan zijn opvolgers en het is vooral de handbak die gewild is. Vorig jaar werden twee handgeschakelde exemplaren met weinig kilometers geveild voor meer dan 160.000 dollar in de VS.

2. Ford Model T Touring (1909-1914): +31,4%

Foto: Bring a Trailer

Iets minder recent is de T-Ford. Gezien de grote productieaantallen is dit geen enorm prijzige klassieker, die je voor bedragen rond de €20.000 op de kop kunt tikken. Maar kennelijk is deze auto nu wel in waarde aan het stijgen. Het is ten slotte een icoon.

3. Austin-Healey 3000 Mk II (1962-1965): +28,3%

Foto: Bonhams

De Austin-Healey 3000 is een auto uit de hoogtijdagen van de Britse roadster, die inmiddels ver achter ons liggen. Deze auto heeft door de jaren heen verschillende updates gehad. De laatste jaren zit vooral de Mk II in de lift. Begin vorig jaar werd een exemplaar geveild voor een recordbedrag van omgerekend €114.000.

4. Datsun 240Z Series I: +19,1%

In de jaren ’60 en ’70 maakte Nissan c.q. Datsun auto’s die niet echt tot de verbeelding spraken, maar de 240Z a.k.a. Fairlady bracht daar verandering in. Dit is inmiddels een iconische auto en de eerste serie is dan ook lekker in waarde aan het stijgen.

5. Fiat Panda 4×4: +18,2%

De Fiat Panda 4×4 is ook helemaal hot de laatste jaren. Er zijn er aardig wat van gebouwd, maar het is nu een soort cultauto aan het worden. Waar je ze voorheen voor een appel en ei kon kopen, staan ze nu in Nederland te koop voor bedragen rond de €15.000.

Deze auto’s zijn het hardst gestegen sinds 2020

1. BMW 2800 CS: +62,5%

Foto: Bring a Trailer

Dan zijn we nu beland in het lijstje met auto’s die sinds 2020 het hardst in waarde zijn gestegen. Dan praten we over serieuze percentages. De BMW 2800 CS – de instapversie van de E9 – is bijvoorbeeld meer dan verdubbeld in waarde in 4 jaar tijd. Voor mooie originele exemplaren worden bedragen ruim boven de €50.000 geboden, maar het duurste exemplaar was een custom 2800 CS met een E34 M5-blok. Die werd vorige maand geveild voor 154.000 dollar.

2. Bugatti Type 57 Atalante: +60,1%

Foto: Gooding & Co

In de categorie ‘dure auto die nog duurder is geworden’: de Bugatti Type 57, en dan specifiek de Atalante (niet te verwarren met de Atlantic). Volgens de gegevens van ClassicCarRatings is deze auto nog eens 60,1% meer waard geworden de laatste jaren.

3. McLaren F1: +58,6%

Foto: RM Sotheby’s

De McLaren F1 was al bizar veel waard, zeker voor een auto die nog niet eens een klassieker is. Toch kan het nog gekker. In 2021 werd een exemplaar geveild voor 20,5 miljoen dollar. Vorig jaar is er wederom een F1 geveild, maar helaas is niet bekend gemaakt wat de opbrengst was.

4. Daimler 2.5 V8: +40,4%

Foto: Classic Car Auctions

De Daimler V8 is in feite ‘gewoon’ een Jaguar Mk2, maar dan met een 2,5 liter V8 in plaats van een zes-in-lijn. Met een productie van meer dan 17.000 zijn ze niet heel duur, maar ze stijgen dus wel in waarde. Voor nette exemplaren wordt €10.000 á €20.000 geboden.

5. Porsche 911 Carrera 2.7 MFI: +36,6%

Foto: RM Sothebys

Naast de eerdere genoemde 997 Carrera GTS met handbak is er nog een 911 die eruit springt: de Carrera 2.7 MFI. Die laatste letters staan voor Mechanical Fuel Injection. De Carrera 2.7 MFI was technisch grotendeels identiek aan de Carrera RS. MFI’s brengen nog zoveel op als de legendarische Carrera RS, maar zijn vaak wel goed voor meer dan twee ton. Het bovenstaande exemplaar bracht vorig jaar zelfs meer dan €350.000 op.

Bron: ClassicCarRatings