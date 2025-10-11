Is deze sportwagen uit de jaren ’90 verbeterd of juist verpest?

Jullie mogen het zeggen.

Op dit moment is in Knokke-Heist de Zoute Grand Prix in volle gang. Gisteren onthulde Zagato daar een nieuwe hypercar, maar zij zijn niet het enige Italiaanse designhuis dat aanwezig is. Ook Touring Superleggera toonde hun nieuwste creatie.

Deze auto werd onthuld op Pebble Beach, maar is nu voor het eerst op Europese bodem te bewonderen. Het gaat om de Touring Superleggera Veloce12 Barchetta, gebaseerd op de Ferrari 550 Maranello.

Carrozzeria Touring heeft de auto een nieuwe koets gegeven en tevens van zijn dak ontdaan. Een open Ferrari 550 is sowieso bijzonder, want die is nooit in serie gebouwd. Er was alleen de gelimiteerde 550 Barchetta, waar er 448 van gemaakt zijn.

Het recept van de Veloce12 Barchetta is heel erg gaaf: twaalf cilinders, een handbak en een open dak. Dat is een combinatie die je niet vaak meer tegenkomt. Inmiddels hebben we ook de specificaties (die hadden we in augustus nog niet). De V12 levert 503 pk, wat een bescheiden plus is van 18 pk. Het koppel is echter aanzienlijk gestegen, van 580 Nm naar 760 Nm.

Aan de techniek ligt het in ieder geval niet. Over het uiterlijk kunnen we discussiëren. De Veloce12 oogt in ieder geval moderner dan een 550, maar is ‘ie ook mooier? Dat laten we even in het midden.

Naast het exterieur is ook het interieur volledig onder handen genomen. Dit is sowieso een serieuze upgrade. Een Ferrari uit de jaren ’90 koop je normaalgesproken niet vanwege het interieur, maar in deze auto wordt je omgeven door fraai leer.

Wat voor prijskaartje er aan deze auto hangt is nog steeds niet bekend, maar reken op een prijs van boven de €7 ton. Er worden maar 30 exemplaren gebouwd.