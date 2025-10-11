Eerste exemplaren van Kia’s volgende succesnummer staan op gele platen

Ruim 60.000 auto’s werden in september door de RDW van een nieuw kenteken voorzien, waaronder meer dan 130 Kia EV4’s en een paar hele leuke klassiekers.

Van Abarth tot Zeekr, er zijn in september weer vele interessante auto’s op Nederlands kenteken gezet. Nieuwe modellen, dure sportauto’s en klassiekers met een interessante geschiedenis, we zijn weer van alles tegengekomen. Hierbij de hoogtepunten!

Kia EV4

Met ruim 1,1 miljoen personenauto’s is Volkswagen duidelijk het grootste automerk in Nederland. Iets naar beneden, op een mooie zevende plek, staat Kia met ruim 460.000 stuks. Bij de EV’s doet Kia het behoorlijk wat beter, daar krijgt het merk zelfs de bronzen medaille met ruim 51.000 registraties. De zilveren plak gaat in die categorie naar Volkswagen (bijna 63.000) en de gouden natuurlijk naar Tesla, met bijna 110.000 stuks.

Foto: Louwman

Kia timmert dus flink aan de EV-weg. De e-Soul is ondertussen uit het programma verdwenen, maar de goede basis van de Niro EV is doorgetrokken naar de succesvolle EV3, EV6 en EV9. En ja, afgelopen maand is bij de RDW het volgende succesnummer op het toneel verschenen, de EV4.

De EV4 is de eerste elektrische Kia die in Europa gebouwd wordt, namelijk in Slowakije. Handig, want zo kunnen de auto’s ook snel naar Nederland getransporteerd worden.

Zoals Kia het zelf omschrijft gaat het bij de EV4 om één opvallend ontwerp, met twee varianten. Je kunt namelijk kiezen tussen de vijfdeurs hatchback en een behoorlijk aparte vierdeurs sedan. Of ‘Fastback’ zoals die zo mooi genoemd wordt. De accu is 81,4 kWh groot, hoewel je bij de hatchback ook kan kiezen voor een kleinere met een capaciteit van 58,3 kWh.

De RDW heeft in september maar liefst 137 stuks kunnen toevoegen aan het bekende register. Daarbij ging het om 68 fastbacks en 69 hatchbacks, keurig verdeeld dus. In slechts één geval is gekozen voor de kleine accu, waarmee de koper € 3.500 bespaart op de aanschafsprijs.

Leapmotor B10

Foto: Hekkert Autogroep

Naast de Kia EV4 verschenen in september verschillende andere nieuwe modellen voor het eerst op Nederlands kenteken. Het meest opvallende daarbij is de Leapmotor B10, waarvan 24 exemplaren geregistreerd werden. Nu zullen de meeste autoliefhebbers bij B10 liever denken aan de Alpina, maar het gaat hierbij om een volledig elektrische SUV die bijna net zo groot is als de Volkswagen ID.4, maar dan voor tweederde van de prijs. De prijzen starten al bij € 27.000, waarvoor je een 56.2 kWh accu krijgt met een actieradius van 361 kilometer.

Exclusief

Van goedkope EV’s gaan we zo snel mogelijk door naar dure en exclusieve benzinevreters. De allerduurste van de maand september hebben we al uitgebreid besproken, dat was de fantastische Praga Bohema waarbij de RDW een prijskaartje van € 1.640.075 noteerde.

Voor dat bedrag kun je bijna twee keer de nummer twee in de lijst van dure nieuwe auto’s kopen, dat is een witte Rolls-Royce Phantom VIII met een geregistreerde nieuwprijs van € 828.732. Een zeer stevig prijskaartje waaruit duidelijk wordt dat de eigenaar flink wat opties heeft aangevinkt, ondanks dat de auto hiermee nog steeds twee ton onder de duurste Phantom van Nederland zit.

Als we het lijstje met dure auto’s nog even verder doorlopen, dan zien we daar ook een Aston Martin Vantage Roadster verschijnen, met een prijskaartje van € 365.646. Doordat Aston Martin er een gewoonte van maakt om telkens oude benamingen te gebruiken is het misschien niet direct duidelijk, maar het gaat hierbij om de allernieuwste Vantage Roadster, waarbij onder de kap een 4.0 liter V8 ligt met 665 pk! Eerder dit jaar ging Wouter op bezoek in Hilversum om dit monster even wat beter te bekijken.

Ook Engels, maar een stukje minder prijzig is de Morgan Supersport. Een duidelijke stap richting de toekomst, waarbij het verleden niet vergeten wordt. Zo wordt er gebruik gemaakt van een volledig nieuw aluminium platform, aangevuld met een BMW 3.0 liter zescilinder turbomotor die 340 pk kan leveren. En dat met een gewicht van slechts 1.170 kilo, waardoor je in 3,9 seconden de 100 al kan aantikken.

In maart van dit jaar werd de Supersport in het Louwman Museum in Den Haag onthuld en nu is dus het eerste exemplaar van gele platen voorzien. Door de RDW is gekozen om deze auto toch ‘Plus Six Supersport’ te noemen, maar vooruit dan maar. En het prijskaartje? Dat toonde een bedrag van € 175.037.

Alfa Romeo 6C 2500

Bij liefhebbers van Italiaanse klassiekers staat de Alfa Romeo 6C waarschijnlijk best hoog op het wensenlijstje. De auto ontstond in de jaren ’20 van de vorige eeuw, toen Alfa Romeo een opvolger zocht voor de nogal grote en logge RM en RL serie. Motorisch werd daarbij gekeken naar de Alfa Romeo P2 waarmee het wereldkampioenschap in 1925 werd gewonnen, hoewel er wel werd besloten om twee cilinders minder te gebruiken. Het resultaat was de 6C 1500, verwijzend naar zes cilinders en (ongeveer) 1.500 cc.

In de jaren die volgden werd de cilinderinhoud steeds wat groter en zo ontstonden de 6C 1750, de 6C 1900, de 6C 2300 en tenslotte de 6C 2500. Inderdaad, met een 2.5 liter zescilinder. De productie van deze laatste liep van 1938 tot 1952, waarbij de carrosserieën door verschillende bedrijven en in verschillende vormen werden gemaakt. In die tijd was het een zeer prijzige auto, en vaak werden ze verkocht aan koningen of andere beroemdheden.

In september verschenen maar liefst drie exemplaren van de 6C 2500 op Nederlands kenteken. In alle gevallen niet ‘voor de handel’, maar onderdeel van prachtige collecties. We hebben het daarbij over een wonderschone donkerrode cabriolet met een carrosserie van Boneschi, een geweldige donkerblauwe berlinetta met een carrosserie van Touring en tenslotte een grijze cabriolet gemaakt door Pinin Farina. Deze laatste was onlangs te zien bij Wheels Mariënwaerdt, waar de auto winnaar werd van Class 5 “Special Coachwork Post War”.

Magda Sport III

Als afsluiter een merk waarvan je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt, Magda. Opgericht in Tsjechoslowakije in 1936 door Jaroslav Vlcek, een gepassioneerde coureur, waarbij Magda de naam van zijn vrouw was, die geregeld met hem op het circuit te vinden was.

De eerste auto werd gebouwd op het chassis van een Nash, maar de Tweede Wereldoorlog gooide vervolgens roet in het eten. Na de oorlog ontstond de Magda II met een 1100 cc Fiat motor en vlak daarna volgde de Magda III. Opnieuw een Fiat motor, deze keer in een chassis dat was afgeleid van een BMW 328. Met een gewicht van slechts 400 kilo en een vermogen van 90 pk waren snelheden tot 200 km/u mogelijk, wat resulteerde in mooie overwinningen op het circuit. In de jaren ’50 kwam de auto naar Italië waar er nog flink mee gereden werd, maar daarna stond de auto tientallen jaren stil. Gelukkig is deze unieke raceauto in de afgelopen jaren weer tot leven gewekt en nu dus zelfs voorzien van een Nederlands kenteken. Prachtig toch?

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: Kooijman Autogroep