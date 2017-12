Schiet Elon Musk zijn Tesla Roadster naar Mars?

Bitcoin is waarschijnlijk niet het enige dat naar de maan gaat.

Elon Musk’s eigen kersenrode Tesla Roadster gaat zelfs nog een stukje verder dan dat, namelijk naar de rode planeet. Daar past ‘ie waarschijnlijk mooi in het straatbeeld. In januari staat namelijk weer een lancering op het programma van SpaceX, een van de vele Musk-toko’s die veel interessanter zijn dan Tesla. In Cape Canaveral zal de Falcon Heavy (hopelijk) opstijgen, met meer powah dan ooit.

Om de gelegenheid luister bij te zetten heeft Musk via Twitter laten weten dat hij van plan is zijn Midnight Cherry Tesla Roadster aan boord van de vuurpijl te brengen. Op zich zou dat makkelijk moeten kunnen: de Falcon Heavy kan dik 50.000 kilo met zich mee naar de sterren en daar voorbij zeulen, oftewel pakweg 40 Tesla Roadsters. Mocht de exercitie slagen, dan zou de Roadster volgens Musk ongeveer een miljard jaar door de ruimte dwarrelen. Als extra bonus zou hij de elektro-cabrio David Bowie’s A Space Oddity kunnen laten spelen bij de launch.

Hoewel dit plan episch klinkt en ik er bijna door in de Model 3 zou gaan geloven, is het niet helemaal duidelijk hoe serieus de Muskias zijn Tweets meende. Inmiddels zou hij namelijk op twee gedachtes hinken. Musk moet inmiddels ook rekening houden met saaie investeerders in zijn bedrijf die het misschien niet tof vinden mocht de raket exploderen met een Tesla Roadster erin. Maar ik hoop dat Musk daar lak aan heeft en het toch gewoon probeert, zodat de aliens over een miljard jaar kunnen grinniken over de gebrekkige bouwkwaliteit…OOOOH SNAP!