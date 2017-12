Een korte geschiedenis van het MINI-logo

Nee, niet zó kort, we gaan ook terug naar de dagen van het Mini-logo zonder hoofdletters.

HEET NIEUWS! MINI gaat haar logo veranderen. Vanaf maart volgend jaar wordt het logo wat simpeler gemaakt dan het nu is. Het gaat zelfs terug naar twee dimensies in plaats van drie. Het nieuwe logo is een zwarte cirkel met drie rechte uitlopers aan beide kanten en de tekst ‘MINI’ in het midden. Wat ons betreft is dit een goede aangelegenheid om eens te kijken naar de belangrijkste stappen in de evolutie van het Mini/MINI-logo over de jaren heen. Een bloemlezing.

Het begin in 1959



Medio jaren ’50 gaat de Suez-crisis helemaal los en is olie moeilijk te krijgen. Het gevolg is dat de autoverkoop van dikke Britse sleeën instort en auto’s als de BMW Isetta als een speer verkopen. Leonard Lord, eindbaas van British Motor Company, realiseert zich het gevaar en zet Alec Issigonis aan het werk om ook zo’n compacte auto te maken. De rest is historie. In 1959 komt ‘de Mini’ op de markt als Austin Se7en en Morris Mini Minor.

John Cooper wordt ingeschakeld in 1960



John Cooper wordt benaderd om hete versies te ontwikkelen van de Mini. Dit worden uiteindelijk de Austin Mini Cooper and Morris Mini Cooper, die vanaf 1961 ingezet worden in races. Later volgen de Cooper S (rode S!) varianten die succes kennen in belange rally’s, zoals de Monty. Het succes leidt tot een naamsverandering. De Austin Se7en gaat nu door het leven als de Austin Mini.

Mini wordt officieel Mini in 1969



Omdat het merk ‘Mini’ steeds sterker wordt, vervalt de merknaam Austin in 1969 volledig van het model, dat nu voor het eerst ook een badge krijgt met de naam ‘Mini’. Alleen badges op de flanken van sommige Mini’s herinneren nog aan het moederbedrijf, dat inmiddels British Leyland heet. Hoor je eigenlijk noot meer wat van, maar met een dergelijk succesnummer in de portfolio zal dat bedrijf inmiddels wel goud waard zijn…

BMW krijgt Mini in handen in 1994



Oh wacht, nee, dat bedrijf ging natuurlijk glorieus ten onder. In 1994 kocht BMW uit de restanten van het ooit machtige concern de British Rover Group en kreeg daarmee ook Mini in handen. Het logo was in die tijd een groene cirkel met vier ‘vleugels’ aan beide kanten en de tekst ‘Mini’ geschreven in het midden. Alleen bij de ‘M’ stond capslock aan.

BMW creëert het nieuwe MINI in 2001



Ondanks de komst van de best wel puike 75 realiseert BMW zich rondom de millenniumwisseling dat het grootste deel van hun Engelse tak een blok aan het been vormt. Dus houden ze een garage sale om zich te ontdoen van de merken Rover en MG. De gewiekste Duitsers zien echter nog wel waarde in de naam Mini en laten de legende herleven onder de merknaam MINI met ALL CAPS in het begin van 2001, inclusief het logo zoals we dat vandaag de dag nog steeds kennen. Nog even dus.

Het MINI-logo wordt veranderd in maart 2018



Zoals hierboven aangegeven acht moedertje BMW het tijd voor verandering. het nieuwe logo is iets ‘simpeler’ vormgegeven, grijpt terug op het verleden en focust op de essentie, aldus de paarse broeken. Puike move, of maken ze zich bij BMW druk om niks?

Image-Credit: heritagegarage.com en deze okkazie