Glickenhaus kraakt de nieuwe DeTomaso P72

Beetje boter op zijn hoofd heeft 'ie wel, die Glick.

James Glickenhaus verscheen op het netvlies van de meeste autoliefhebbers in 2006. In dat jaar nam hij namelijk zijn inmiddels fameuze Ferrari P4/5 by Pininfarina in ontvangst. Inmiddels zijn we al bijna weer gewend geraakt aan extra speciale modellen van Ferrari Special Projects, maar deze one-off op basis van de Enzo was destijds echt een sensatie, ongeacht of je ‘m nu mooi vindt of niet.

Glickenhaus wilde later meer dan alleen Ferrari’s verzamelen en/of Ferrari een bak geld geven om iets leuks te maken. Met Scuderia Cameron Glickenhaus is hij nu een heuse concurrent van de supercar bouwer uit Italië, soort van. Nou ja, de SCG003 deed de afgelopen jaren in ieder geval leuk mee in de 24 uur van de Nürburging, laten we het daar maar op houden. Hoewel The Glick met dank aan zijn P4/5 namelijk de nodige street cred heeft in de autowereld, valt het niet mee om een heel nieuw sportwagenmerk uit de grond te stampen. Many have tried, many more have failed…of zoiets.

Er zijn altijd kapers op de kust die er ook van dromen hun eigen auto op de markt te brengen. Zo stond in Goodwood afgelopen weekend de DeTomaso P72 te shinen. Letterlijk te shinen, want met alle rosé gouden details is het nogal een bling bling ding. Dat gezegd hebbende vind ik ‘m persoonlijk stiekem wel gaaf. James Glickenhaus daarentegen vindt het maar een slappe kopie van ‘zijn’ P4/5, zo laat hij weten via Facebook:

Due to the increasing cascade of FB posts like this:"Nah, I don’t see any similarities, LOL." and inquires from the… Geplaatst door James Glickenhaus op Maandag 8 juli 2019

Ooh, arty-farty burn! Die doen het meeste pijn. Natuurlijk valt niet te ontkennen dat de twee auto’s de nodige overeenkomsten hebben. Aan de andere kant, de P4/5 was op zijn beurt letterlijk een ‘hommage’ aan de 330 P4. Oké, er staat dan ook een Ferrari-logo op, dus het is in die zin geen ‘kopie’, maar dat zijn semantics. Tevens hebben Scuderia Cameron Glickenhaus’ eigen creaties ook duidelijk invloeden van andere auto’s. Moet James dus maar zijn mond houden, of ben je het toch met ‘m eens?