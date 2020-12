BMW trekt gedeeltelijk het doek van de M5 CS [video] - Autoblog.nl

BMW M-baas Markus Flasch licht een flink tipje van de sluier op.

Dat er een hardcore M5 aan zit te komen met het CS-label is absoluut geen geheim. Spy shots, on-board video’s en de specificaties zijn allemaal al voorbijgekomen. De precieze details van het design kenden we nog niet, maar ook dat is nu niet langer meer een verrassing.

Competition Sport

Eerst nog even kort, voor degenen die onder een kleine steen geleefd hebben: wat was de M5 CS ook al weer? Het is de eerste M5 die de letters CS achter de naam krijgt. BMW blies dit label in 2017 nieuw leven in met de M4 CS, die daarna gezelschap kreeg van de M3 CS en de M2 CS. Waar CS vroeger voor Coupé Sport stond heeft BMW daar nu Competition Sport van gemaakt. Zodoende kunnen ze deze letters nu ook probleemloos op sedans plakken.

Gewichtsbesparing

De nieuwe M5 CS wordt het ook meteen de krachtigste M5 die BMW ooit bouwde. De CS krijgt namelijk 635 pk, nog 10 pk meer dan de M5 Competition. Het koppel van 750 Nm blijft wel gelijk. Geen dramatische waardestijgingen dus, maar BMW heeft wel 70 kg van het gewicht afgesnoept. Deze gewichtsbesparing is onder meer te danken aan de carbon motorkap, het carbon dak en de carbon kuipstoelen, die ook in de nieuwe M3 en M4 te vinden zijn. Als je drie kinderen hebt zul je de CS moeten laten schieten (of je moet iemand thuis laten). Het wordt namelijk een vierzitter.

Teaservideo

In een teaservideo op de Instagram Stories van BMW M trekt CEO Markus Flasch nu het doek van de M5 CS. Althans, hij licht een tipje van de sluier op. Desondanks krijgen we nu goed zicht op de optische verschillen met de reguliere M5.

Gold Bronze

Wat als eerste opvalt zijn de accenten in Gold Bronze. Dit zagen we eerder op de gelimiteerde M8 Gran Coupe First Edition. Hetzelfde geldt voor gele dagrijverlichting, een leuke hint naar het verleden, die best meer fabrikanten zouden mogen toepassen.

Velgen

Natuurlijk ontbreekt ook een setje speciale velgen niet. De M5 CS is voorzien van gesmede aluminium velgen, wederom in de kleur Gold Bronze. Achter de velgen schuilen rode carbon-keramische remmen. De CS wordt af fabriek uitgerust met Pirelli P Zero Corsa-banden.

Onthulling

Het kan nu natuurlijk niet lang meer duren voordat we het hele plaatje te zien krijgen. Markus belooft dan ook dat de officiële introductie in januari 2021 zal volgen. 2021 klinkt nog altijd ver weg, maar de onthulling is dus al binnen een paar weken.

Foto: BMW M5 CS bij de ‘Ring, gespot door @spotcrewda