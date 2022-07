Audi RS6-X Avant is de dikste RS6 tot nu toe

De Audi RS6-X Avant is de allerdikste superstation die je met fabrieksgarantie kunt kopen.

Eigenlijk is het wel een beetje vreemd: Audi verkoopt de RS6 maar in één smaakje: de RS6. Geen Plus, geen Performance, geen Competition. Gewoon RS6. Dit terwijl er wel een BMW M5 Competition of een E63S is. Sterker nog, vroeger waren er meer verschillende smaakjes van de RS6.

Wellicht dat daar met de facelift nog verandering in komt, zoals met de vorige generatie RS6. Tot die tijd moet je creatief zijn. Dat is precies wat een gropeje Audi-dealers gedaan hebben. Die hebben de vraag naar een snellere, sterkere, brutere en duurdere RS6 maar zelf beantwoord met de Audi RS6-X Avant.

Vermogen en garantie

Nu is het niet zomaar een gechipte RS6 met een spoiler. De Audi RS6-X Avant is ontwikkeld in samenwerking met drie Audi dealers (Autohaus Brass Vertriebs GmbH, Feser-Graf Group en Scherer Group) en ABT Sportsline. De RS6-X heeft natuurlijk de RS6 als basis, maar is flink aangepakt. Nu is dat niet bijzonder, maar je krijgt wel gewoon garantie. Gezien de modificaties is dat wel bijzonder.

Laten we meteen even beginnen met de motor, want daar zijn ze lekker tekeer gegaan. Er is gekozen voor een ABT Power R-upgrade. Dat is niet alleen een andere ECU, maar ook twee nieuwe turbo’s én intercoolers. Hierdoor is het vermogen gestegen van 600 pk naar 750 pk. 750! Het koppel ging ook flink omhoog: van 800 Nm naar 920 Nm.

Dat heeft zijn uitwerking op de prestaties, uiteraard. De topsnelheid van de Audi RS6-X Avant is nu begrensd op 320 km/u. Gekkenwerk natuurlijk, een auto begrenzen op 320 km/u, maar zonder kom je redelijk in de buurt van de 350 km/u. Er zijn nog geen 0-100-km/u, 100-200- km/u en 0-200 km/u-acceleratietijden, maar reken er maar op dat dit een bijzonder snelle auto is op alle disciplines.

Verdere upgrades Audi RS6-X Avant

Verder zijn er de bekende upgrades. Denk aan een bodykit, 22 inch wielen, vier 102 mm ronde uitlaten en de nodige carbon opsmuk. Hetzelfde geldt voor het interieur waar er diverse koolstofonderdelen zijn geplaatst. Uiteraard ontbreken ABT-logo’s niet, evenals de nodige ‘1 out of 30’-badges.

Dan zijn er wel een paar kleine dingetjes. Ten eerste worden er niet veel exemplaren van de Audi RS6-X Avant gebouwd. Slechts 30 komen er, daarna is het over en uit. Daarmee is de RS6-X zeldzamer dan de RS4-X, waar er 60 van gebouwd worden.

Nu zal het nog wel een heel karwei worden om ze te verkopen, want de prijs is niet mals. Het apparaat kost namelijk 275.000 euro in Duitsland.

