Verkeersmaniakken verplicht op cursus, ook na 1 keer

Verkeersmaniakken moeten verplicht op cursus, die ze zelf moeten betalen uiteraard. Misschien een ideetje voor België?

Waar men in België probeert hardrijders op social media te verbieden, doen ze het in Den Haag zo slecht niet. Uiteraard hebben wij constant kritiek op Marky Mark en zijn recalcitrante apostelen. Als er in een wetsvoorstel ook maar én hiaat is, staan wij van de pers vooraan om dat uit te vergroten. Maar er gebeuren ook goede dingen.

Zo wil men verkeersmaniakken eerder verplicht op cursus sturen. Het gaat in dit geval om verkeersdeelnemers met alcohol of drugs op. Ook bestuurders die grove snelheidsovertredingen worden op cursus gestuurd. Dat meldt De Telegraaf, nog altijd de krant van wakker Nederland.

Verkeersmaniakken verplicht op cursus

Er is namelijk een ‘explosie’ als het gaat om automobilisten dat met een slok of snuif op achter het stuurwiel kruipt. Dat zorgt voor veel groter risico op ongevallen. Niet alleen voor de bestuurders in kwestie zelf, maar ook de arme boom waar de auto omheen gevouwen zit en de bergingsmedewerkers die de troep mogen opruimen. Om maar te zwijgen over potentiële andere verkeersdeelnemers.

Om deze enorme toename te pareren, wordt de strafmaat verhoogd. Je kunt nu namelijk in aanmerking voor een cursus. Deze is erg prijzig en dien je uiteraard zelf te betalen. Het is een verplichte cursus, dus je kan er niet voor bedanken. Daarbij is de cursus bovenop de forse boete.

Wat kost dat eigenlijk?

Normaal gesproken wordt deze strafmaat gebruikt voor mensen die vaker worden aangehouden met een slok op of andere grove verkeersovertreding. Maar met deze aanpassing van de wet is het mogelijk dat je al na één overtreding op cursus moet.

Het CBR (de nieuwe club van professioneel appartement-ontvanger Alexander Pechtold) en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (Mark Harbers) zeggen dat deze maatregelen hard nodig zijn. Het zijn namelijk vooral jonge bestuurders die onder invloed achter het stuur stappen. Deze educatieve maatregel kost je 691 tot 1285 euro, afhankelijk wat je bij de lunch besteld, waarschijnlijk. Kom je niet opdagen, dan verklaart het CBR je rijbewijs ongeldig. De boetes en de cursus moet je overigens alsnog betalen.

