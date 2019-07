Haal deze 911 Targa Rijkspolitie terug naar Nederland

Van Duitsland naar Nederland naar Duitsland, nu mag jij ervoor zorgen dat hij weer terug komt.

We hebben in principe niks te klagen over het wagenpark van onze politie. De politie zelf wel, maar we hebben het even over een petrolhead-gezichtspunt. Ook al is het de minst coole B-Klasse, de politie heeft Mercedessen om boeven te vangen. En de snelwegpolitie met hun Audi A6 3.0 TDI heeft helemaal een riante auto onder de bips. Toch is het allemaal een downgrade. Vanaf de jaren ’70 tot ver in de jaren ’90 reed de politie in veel vetter spul. Porsches.

De tweede generatie 911 begon als politie-Porsche, de auto was zeer vlot en door het open dak (er werd gekozen voor de Targa-versie) konden de agenten handgebaren geven door te staan in de auto. Vanaf de generatie 964 nam de interesse in de auto af, er is een handjevol in de ‘klassieke’ wit met fluor-oranje kleurstelling en zelfs een handjevol met blauw-rode strepen zoals we de politie-livery nu kennen. De auto was niet praktisch genoeg om veel spullen mee te nemen, handgebaren werden onnodig door LED-borden met instructies en goedkopere auto’s werden steeds meer potent als achtervolgingsauto’s.

Zonde, want het had toch karakter. Wij als klein landje met zulke dikke politieauto’s. Mocht je de geschiedenis willen herleven, kijk dan vooral even de grens over. Onze oosterburen hebben een originele Nederlandse Politie-Porsche te koop.

Het betreft eentje van de 964-generatie, maar dan wel met de ‘klassieke’ striping. Volgens de advertentie komt de auto uit 1992 en heeft hij zo’n 132.000 km gelopen. Dat is erg veel, ook al zie je het er niet aan af. Bovendien is de verkoper een gerenommeerd Duits Porsche-centrum, dus reken maar dat hij van goede huize komt.

Toch is de prijs exorbitant hoog: 125.911 euro. Je krijgt dan wel een mooi setje memorabilia erbij: drie originele uniforms, een volledig werkend LED-bord en zwaailichtsysteem, en dus de eerdergenoemde smetteloze staat. Durf jij het aan?

Met dank aan Dennis voor de tip!