Vergeet de M3, hier is de G-Power M340i

Zit je niet te wachten op een M3 met een grote muil? Dan is hier je alternatief.

Het design van de nieuwe M3 is nog niet eens onthuld of het is al behoorlijk controversieel. Er zijn dus wellicht potentiële klanten die nu al afgehaakt zijn. Er is echter een alternatief in de vorm van de 374 pk sterke M340i. Wat nu als je die weer te tam vindt? G-Power helpt je uit de brand.

G-Power heeft het druk de laatste tijd. Onlangs lieten we al hun extreem sterke M8 en de zo mogelijk nog sterkere M5. Deze keer hebben we iets minder extreem nieuws, dat echter niet minder interessant is. G-Power heeft namelijk de M340i onder handen genomen.

Standaard heeft de M340i 374 pk en 500 Nm koppel. G-Power heeft tuning op drie verschillende niveaus. Het meest bescheiden pakket is goed voor 420 pk en 600 Nm koppel. Als je daar nog een schepje bovenop doet kom je uit op 470 pk en 650 Nm. Is er nog meer uit te halen? Jazeker, de topversie produceert maar liefst 510 pk en 690 Nm. Dat is flink meer dan de laatste M3 en – zoals G-Power fijntjes opmerkt – zelfs meer dan de M4 GTS.

Ook voor bijbehorende optische upgrades kun je bij G-Power terecht. Met het roestvrijstalen uitlaatsysteem van de tuner en het spoilerlipje heeft de M340i van de achterkant al veel weg van een M3. Als je dat nodig vindt kun je ook nog voor 20 inch velgen en striping gaan. En het leuke is: de Touring kan net zo goed een behandeling van G-Power krijgen.

Tot slot: wat kost zo’n upgrade? Voor 420 pk betaal je €1.696, 470 pk kost €1.995 en 510 pk €2.450. Dat is alleen de software-update. 470 pk is alleen mogelijk in combinatie met een downpipe (€2.250) en een RVS uitlaatsysteem (€3.972). Om de 510 pk te halen moet je daar nog een turbocharger (€3.390) bij bestellen. De rest van je budget kun je besteden aan optische tuning. Of niet, dan heb je een mooie sleeper.