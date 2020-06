Autoblog advies: leuke vierzits fun cabrio voor erbij (5K)

Wat is de leukste vierzits fun cabrio die je kunt vinden voor 5 mille?

Vandaag gaan we voor Autoblog-lezer Bas op zoek. Bas heeft namelijk samen met zijn vrouw al langer het idee om een cabrio voor erbij te kopen. Zeker nu de zomervakantie vanwege alle corona-ellende praktisch is komen te vervallen blijft er wat ‘onbestemd vakantiegeld over’.

Het leukste lijkt Bas om voor zo’n 5 mille een leuke vierzits cabrio te vinden. De auto moet namelijk plaats bieden aan zijn zijn vrouw, twee kinderen en natuurlijk Bas zelf. Zijn vraag is: kun je daar wat voor kopen? De kinderen van 6 en 9 jaar moeten erin passen. Ook een paar tassen voor een weekenduitje moeten vervoerd kunnen worden. Daardoor valt voor Bas de MINI Cabrio een beetje af. Die is namelijk nogal krap.

Kortom, wat zijn de mogelijkheden? Alles mag, zolang het maar origineel is en een beetje in goede staat. Sportiviteit is echt geen must. De eisen van Bas kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Smart ForTwo Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 3000 Jaarkilometrage: 20.000 Brandstofvoorkeur: 15.000 Reden aanschaf andere auto: Veel reparatiekosten bij oude auto, zoek iets comfortabelers maar ook speels. Gezinssamenstelling: Ik ben 19 jaar oud, 2 stoelen voldoen Voorkeursmerken/modellen: Alfa Romeo, Volvo, Saab, Mercedes, Honda CVCC? No-go modellen / merken: Peugeot, Citroën, BMW

Saab 9-3 Cabrio SE 2.0T

€ 5.000

1999

160.000 km

Het is een beetje de standaard in zijn klasse van de vierzits fun cabrio, de afgelopen 20 jaar. Een Saab 9-3 Cabrio van de eerste generatie is briljant en hopeloos tegelijkertijd. Het leuke is dat het vooral een heel erg comfortabele auto is, ondanks de grote turbo. Wel is deze motor in staat om het beweeglijke Zweedse staal goed van zijn plaats te krijgen. De Saab 9-3 Cabrio met 2.0T is namelijk bijzonder krachtig. Dankzij de balansassen is het ook nog eens soepel blok. In het budget zijn ze heel erg goed te vinden, als kilometers je niet uitmaken kun je ook een nieuwere generatie vinden. Check wel het onderhoud en de staat, want de Saab 9-3 is een populaire auto onder mensen die in Het Gooi hebben gewoond, maar tegenwoordig in de Noord-Oost-polder resideren.

BMW 323 Ci Cabriolet (E46)

€ 4.995

2001

190.000 km

De BMW 3 Serie Cabriolet is compleet het tegenovergestelde van de Saab. De BMW heeft een strakker chassis, stijvere koets en rijdt domweg beter. Sturen, remmen, gasgeven: alles gaat met meer finesse. In het budget konden we enkele redelijk verse zescilinders vinden. De 323Ci is in principe voldoende om lekker te kunnen cruisen. Waar de Saab een bepaalde mate van gezelligheid en sfeer kent, is de BMW wat klinischer. Onderdelen zijn overal te vinden, dus dat is prettig. Om dat iedereen én zijn buurman een E46 heeft gereden, zijn alle mogelijke problemen van de auto bekend, check daarvoor ons BMW e46 aankoopadvies.

Pontiac Firebird Convertible 3.4

€ 3.950

1995

160.000 km

Waarom zou je een serieuze auto kopen? Het gaat om een leuke vierzits fun cabrio? Heel erg leuk zo’n BMW, maar het is geen ‘wow’-auto. Dat is deze Pontiac Firebird wel. Het is bijna 5 meter aan ‘WOW!’. Het is wel een heel goedkope en ‘dunne’ wow, want ondanks het bijzondere lijnenspel is het een goedkope, oude muscle car zonder muscle. Die 3.4 V6 was ooit goed voor 150-ish pk’s, maar je kunt ze de komende 50 jaar nog lekker op koppel rijden. Het interieur is verschrikkelijk, maar daarom kan het dak ook open: kun je naar buiten kijken. Onderdelen is op zich goed te doen, maar je moet je wel gaan richten op specialisten en vertrouwen op Amerikaanse Ebay-advertenties.

Chrysler PT Cruiser Cabrio 2.4 Turbo

€ 4.500

2006

175.000 km

Sommige auto’s moet je niet te serieus nemen. Dat deze vierzits fun cabrio zelf ook niet. Het is in absolute zin een treurige auto: een hoge zitpositie, weke rij-ervaring, erbarmelijke bouwkwaliteit en kitscherige looks. Maar deze 2.4 Turbo is best geinig, want dit is namelijk de versie met de motor uit de Dodge Neon SRT-4. Deze 2.4 Turbo is namelijk goed voor 233 pk en eenvoudig te tunen naar meer. 280 tot 350 pk is goed mogelijk met een paar kleine aanpassingen. Voldoende om het leaseblik achter je te laten. Daarbij is de PT Cruiser Cabrio als voor een cabrio best praktisch. Je past er met gemak met zijn vieren in. Wat dat betreft ruimer en praktischer dan een VW New Beetle Cabrio of een MINI Cabrio.

Suzuki Grand Vitara 2.0 Cabrio JX

€ 5.000

2002

125.000 km

Je kan ook op een andere manier lol hebben met een vierzits fun cabrio. Wat te denken van een Suzuki Grand Vitara? Bij de Vitara gaat het niet om prestaties of wegligging, maar zoveel mogelijk fun. Het is overigens niet een opgehoogde hatchback, deze Vitara, maar echt daadwerkelijk raszuivere terreinauto. Bladvering, ladderchassis, tussenbak, inschakelbare vierwielaandrijving. De rijkwaliteiten op het asfalt neigen af en toe naar het avontuurlijk, maar het heeft ook zijn charme dat je je hoofd erbij moet houden. Qua kwaliteit staan ze bekend als zeer betrouwbaar, maar check de carrosserie zo goed mogelijk. Roest kan echt een serieuze issue zijn. Ook kan het lastig zijn om er eentje te vinden, want het aanbod in Nederland laat zich het beste omschrijven als pover.

Volkswagen Golf Cabrio 1.8

€ 5.000

1988

180.000 km

Natuurlijk is een Golf III of Golf IV Cabrio ook mogelijk (alhoewel die laatste een gefacelifte III is, maar dat terzijde. De leukste Golf Cabrio is natuurlijk de eerste generatie. Die was zo leuk, dat Volkswagen de tweede generatie even oversloeg. Op dit moment zijn de oude Golfjes duurder dan de latere modellen. Houd er wel rekening mee dat het auto’s uit de jaren ’80 zijn. Je moet kosten maken om zo’n auto te preserveren. Roestbehandeling, het verzorgen van de kap en het interieur: alles heeft extra aandacht nodig náást het reguliere onderhoud en de mogelijke reparaties. Qua rijden was het destijds niet bijzonder, maar anno 2020 is zo’n Old-Skool beleving wel erg geinig. Kosten qua verbruik en onderdelen vallen gelukkig erg mee, evenals verzekering en wegenbelasting (895 kg!). Maar toch, als je een vierzits fun cabrio zoekt, met zo’n Golf zit je gebakken.

YOLO: Mercedes-Benz CLK 430 Cabrio

€ 5.000

2000

320.000 km

Als je een beetje power wilt, dan wil je een V8. Het is alleen erg lastig om er eentje te vinden: vierzitters met V8 zijn er niet veel. Gelukkig leverde Mercedes de CLK430. Dit is een schitterende motor voor een fraaie vierzits cabriolet. Om in het budget te vallen, moet je kijken naar de exemplaren met ‘wat werk’ en een hoge kilometerstand. Je bent in zo’n auto toch een beetje bezig ‘m naar zijn laatste rustplaats te rijden, tenzij je er nog eens 5k tegenaan gooit. En dan kun je beter een CLK430 kopen van 10 mille. Aan de andere kant, als cosmetische schadetjes niet uitmaken, dan kun je er best lol mee beleven. Houd er alleen rekening mee als de garage ‘iets’ ontdekt, dat je al gauw veel geld kwijt bent. Maar ja, daarom is het ook een YOLO.

