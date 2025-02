Amerika koopt toch geen gepantserde Tesla’s voor 400 miljoen; wel BMW’s?

Linkse lieden noemden Elon Musk een hypocriet. Terwijl hij flink snoeit in de kosten van de Amerikaanse overheid, zou ‘Murica namelijk voor 400 miljoen Tesla’s kopen. Maar het is (nog) niet wat het lijkt.

Vermoedelijk heeft Elon Musk vandaag alweer wat DEI programma’s afgeschaft. Doch terwijl hij Amerika aan het redden is van racisme en seksisme, was hij ook keihard aan het frauderen. Althans dat waren de berichten afgelopen week van MSNBC anker Rachel Maddow en andere linksdraaiende kwaliteitspublicaties. Want was het ’toeval’ dat Amerika opeens voor 400 miljoen aan gepantserde Cybertrucks ging kopen?

Een plus een waren snel opgeteld, maar het was inderdaad toeval. Sterker nog, het originele contract om deze Tesla’s aan te kopen, bleek in december opgesteld, onder bezielende leiding van Joe Biden. Nu zouden we Sleepy Joe kunnen betichten van ragfijn spel en dat hij dit voorzag had om Elon in een kwaad daglicht te stellen. Maar euhm…ja…Joe heeft last van de ziekte die je je ergste vijand niet toewenst. Dus iemand zal gewoon gedacht hebben dat zo’n Cybertruck een geschikt voertuig is voor de autoriteiten.

Elon was er natuurlijk snel bij om Maddow en consorten de maat te nemen. ‘Hey @Maddow, why the lie?’ postte hij woensdag op zijn eigen X. Er kwam zowaar nog een nette rectificatie (maar niet overal). Beter was natuurlijk geweest deze laster eerst te checken en daarna pas met het publiek te delen.

Enfin, geen 400 miljoen voor Musk dus. Maar ja, we moeten ook niet naïef zijn. De bedragen die Elon ontvangt van de overheid voor SpaceX zijn veel en veel groter dan enkele honderden miljoenen. Nou kreeg hij ook die al van vorige regimes, maar de zweem van belangenverstrengeling hangt natuurlijk wel degelijk in de lucht.

Voor wat betreft de Tesla’s is de aanbesteding nu verandert met de tekst ‘elektrische voertuigen’ waar eerst ‘Tesla’ stond. Maar voor zo ver wij begrijpen, is het inmiddels een mute point. De regering zou namelijk helemaal niet meer van plan zijn om deze gepantserde elektrische voertuigen te kopen, Tesla of anderzijds. Of dat betekent of de 40 miljoen aan BMW SUV’s die op de planning stonden ook niet doorgaan, is ons niet geheel duidelijk. BMW’s in handen van de overheid kan eigenlijk alleen maar goed gaan, zo weten we in Nederland. Fat BMW, bro-skis!