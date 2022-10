Is dit de mooiste Porsche Boxster van Marktplaats?

Het zou best wel eens kunnen dat dit echt de mooiste Porsche Boxster van Marktplaats is…

We zoeken met z’n allen meer en meer jong gebruikte occasions. Dat verzin ik niet, dat schreef collega @willeme vanmorgen zelf op dit onvolprezen platform. Een van de plaatsen waar we massaal naar knappe tweedehandsje zoeken, is Marktplaats. En laten wij daar nu ook weer een pareltje hebben gevonden…

Het betreft hier een Porsche Boxster. En niet zomaar eentje, je zou dit exemplaar zomaar eens de Heilige Graal kunnen noemen. Hij tikt namelijk álle boxjes aan die een auto begeerlijk maken.

Mooiste Porsche Boxster van Marktplaats

Allereerst is hij rood. Natuurlijk, een zwarte Porsche Boxster is ook geweldig en worden die enkel door supermooie gasten gereden, maar een rode is toch wel nóg iets specialer. En naast dat rood is er nog iets fijns aan deze Boxster; het is een Spyder.

Dat betekent dat je een mal en moeilijk te openen kapje hebt, maar vooral ook dat je een 4.0 liter 6-cilinder boxer achter de voorstoelen hebt liggen. En die motor is echt g.e.i.l. Wat dacht je namelijk van 420 pk bij 7600 toeren? Of een maximaal koppel van (ook) 420 Nm? 4,4 seconden naar de 100 en 301 kilometer per uur maximaal…

Maar beter nog, een geluid waar je nekharen van overeind gaan staan. Zeker in combinatie met de sportuitlaat en de PDK waar deze Boxster van is voorzien.

Koop deze Boxster Spyder en word een blij mens

Maar daarmee houdt het hosanna niet op; het beste is misschien wel dat de auto slechts 5.763 kilometer heeft gereden. Een nieuwe Boxster dus, die je bovendien zonder wachttijd kunt ophalen. Klinkt echt als een droom!

Er is alleen 1 klein minpuntje. De prijs natuurlijk. Voor al dit moois betaal je namelijk 165.500 euro. En dat is een hoop geld, hoe je het ook wendt of keert. Maar aan de andere kant, overweeg het. Ik heb namelijk weleens gehoord dat bezitters van een Porsche Boxster gelukkiger zijn dan mensen die er geen bezitten.

Is het proberen waard toch?