Dit is de duurste Porsche Boxster van Marktplaats (met afstand)

De Boxster een poor man’s 911? Deze niet!

Het mooie van Porsche is dat het niet alleen een merk is van droomauto’s, maar ook een merk van betaalbare droomauto’s. Er zijn gewoon relatief betaalbare tweedehands Porsches te vinden. Als Lamborghini-liefhebber is het een stuk lastiger om er ooit zelf eentje te bezitten. Of je moet Lamborghini-tractoren heel vet vinden.

De Boxster is een beginners-Porsche bij uitstek, maar vergis je niet: er zijn ook hele dure Boxsters. En dan hebben we het niet alleen over nieuwe exemplaren. De duurste Porsche Boxster van Marktplaats is namelijk al 12 jaar oud.

Waarom het dan toch de duurste is? Daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst gaat het niet om een normale Boxster, maar om een Boxster Spyder. Hiervan zijn er circa 1.900 gebouwd. Dat is ook weer niet extreem weinig, maar daarmee is de Spyder wel een stuk zeldzamer dan een reguliere Boxster.

De Boxster Spyder is ook meer dan een Boxster met een onhandig vouwdakje. De auto is totaal 80 kg lichter dan een normale Boxster. Daar draagt het dak zeker aan bij, maar ook op andere vlakken is de auto op dieet gezet. De Spyder heeft ook iets meer power, met 10 pk en 10 Nm extra. Het resultaat: 320 pk en 370 Nm op een gewicht van 1.250 kg.

Het gros van de Spyders is geleverd in Carrera White, maar niet dit exemplaar. Deze is uitgevoerd in Guards Red, een kleur die de Spyder uitstekend kan hebben. Bovendien is het leuk eens een keer wat anders te zien dat wit.

Wat dit exemplaar echt uniek maakt is niet de kleur, maar de kilometerstand. Het lijkt er verdacht veel op dat deze Boxster Spyder als investering is gekocht, want er staat nog maar 185 kilometer op de teller. Oftewel: er is dus niet mee gereden.

Tel deze factoren bij elkaar op en je hebt de duurste Porsche Boxster van Marktplaats. Verkoper Real Art On Wheels vraagt er een lieve som van €145.000 (!) voor. Dat is bijna net zo duur als een splinternieuwe 718 Boxster Spyder. Die staat namelijk vanaf €151.300 in de prijslijst. Nu is dit in feite ook een nieuwe Boxster Spyder, maar wel eentje die twee generaties ouder is.