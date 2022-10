Enorme stijging populariteit jonge occasions

De populariteit van jonge occasions stijgt enorm.

Het zal je zijn opgevallen dat de automarkt op dit moment een beetje vreemd is. Iedereen heeft een auto nodig, maar er zijn er telkens minder. Nieuwe auto’s worden te weinig geleerd door allerlei issues zoals het coronavirus (halfgeleiders) en de oorlog in Oekraïne. Dit zorgt ervoor dat de mensen die normaal een nieuwe auto kopen, nu genoegen nemen met een jong gebruikte.

Tot zover niets nieuws onder de zon, toch? Maar hoe vertaalt zich dat naar absolute en keiharde cijfers? Nou, we hebben goed nieuws voor je. Om met Harrie Jekkers te spreken, die krijg je nu voor je plaat! Marktplaats heeft namelijk een grootschalig onderzoek gehouden bij de bezoekers. Er is een duidelijke kentering te zien qua auto’s en opties die populair zijn in 2022. Zeker ten opzichte van vorig jaar.

Stijging populariteit jonge occasions

Op Marktplaats is er namelijk dit jaar (januari 2022 tot september 2022) ruim 37% méér geklikt op jonge occasions, dan dezelfde periode een jaar eerder. En mensen die normaliter een nieuwe auto kopen, zijn erg veeleisend. Met name als het gaat om opties. Zo wil 80% van de mensen automatisch inparkeren als optie hebben. Dat hadden we niet verwacht. Toen de eerste auto’s ermee uitgerust waren probeerden we het een keertje uit om er nooit meer naar om te kijken. Maar dat mensen het daadwerkelijk gebruiken is verrassend!

Ook automatische cruise control is een belangrijke optie voor velen, 66%. Je weet wel, zo’n cruise control die altijd te veel ruimte tussen jou en je voorganger houdt, waardoor al die bestelbusjes ertussen glippen. Overigens zijn het vooral mannen die deze optie belangrijk vinden, vrouwen zijn er iets minder in geïnteresseerd. Een ander belangrijke optie voor veel mensen (58%), is een verwarmde voorruit. Krabben is iets dat we niet graag doen in de winter.

Duur onderhoud vermijden

Het navigatiesysteem is opmerkelijke genoeg aanzienlijk minder populair. Ongeveer 19% gebruikt dit nog. De meeste mensen gebruiken de koppeling met de navigatie op een smartphone. Dit kun je dan uitstekend combineren met live file informatie.

Qua aspecten van de auto is betrouwbaarheid het belangrijkst (56%). Prijs (48%), comfort (48%), leeftijd (43%) en kilometerstand (41%) vindt men aanzienlijk minder belangrijk. Volgens Marktplaats kopen mensen een zo jong mogelijke auto om duur onderhoud te kunnen vermijden.

Meer lezen? Dit zijn de populairste occasions van Marktplaats!