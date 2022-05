Boxster Spyder RS is extra heftige open 718

De Boxster Spyder RS is een logische keuze voor zonaanbidders.

Net als bij de Porsche 911, komt de Boxer in onnoemelijk veel smaakjes. Het begint bij een vrij eenvoudig basismodel met 300 pk, waar je eigenlijk al meer dan voldoende aan hebt. Vanaf de GTS wordt het pas echt leuk, want dan krijg je die geweldig huilende zescilinder boxermotor. Dat blok kun je ook aantreffen in de Boxster Spyder. Het topmodel is nu nog de Boxster 25 Years.

We zeggen specifiek nu nog, want er komt een nieuw topmodel voor de Boxster-familie aan. Dat meldt Motor1.com. Het zou gaan om de ‘Boxster Spyder RS’. Dat is een extra heftige, snelle, dure en zeldzame versie van de Boxster Spyder. Dat is op zich wel logisch. De Boxster Spyder is de open versie van de Cayman GT4. De Boxster Spyder RS is de open versie van de Cayman GT4 RS. Logisch, toch?

500 pk

Dat betekent dat de Boxster Spyder RS de motor en hardware krijgt van de Cayman GT4 RS. Het hoogtepunt is de 500 pk sterke atmosferische zescilinder motor. Qua onderstel, remmen en wielen zal het in grote lijnen identiek aan de GT4 RS.

Wel heeft Porsche GT-specialist Andreas Preuninger bevestigd dat de Boxster een stuk relaxter zal zijn in de afstelling en meer op straatgebruik afgestemd zal worden dan de circuitwaardige GT4 RS.

Uiterlijk Boxster Spyder RS

Qua uiterlijk zal de auto een combinatie zijn tussen de reguliere Spyder en de GT4 RS. Echter, de enorme spoilers zul je niet op de Spyder RS aantreffen. Wel zal er een iets grotere uitklapbare achterspoiler komen.

De voorspoiler zal een iets dikkere lip hebben, maar verwacht verder geen grote hoeveelheid aerodynamische features. Daarvoor moet je de Cayman hebben of bij Manthey langsgaan.

Voor Porsche is dit een mooie afscheidstour van de atmosferische motor. De komende 718-serie krijgt een elektromotor en accu’s om vooruit te gaan. De Spyder RS is echt zo’n ‘geniet ervan nu het nog kan’-auto.

