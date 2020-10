Voor hoe weinig ligt er een heerlijk klinkende V10 voorin? - Autoblog.nl

Kost een enorm dikke motor ook een enorm dik bedrag? Wij zoeken uit voor hoe weinig er een V10 voorin je nieuwe Marktplaats occasion ligt. Vereisten: het moet lekker klinken.

Nederlanders houden van goedkoop. Of stiekem houdt iedereen daar wel van. Je wil immers niet te veel betalen voor iets wat ook goedkoop kan.

Dikke motor

Afgelopen week werd hier de duurste Audi op Marktplaats gedeeld: een R8 met het optionele Audi Sport-pakket. Leuk, zo’n R8: helemaal door het geluid wat de atmosferische 5.2 V10 door zijn uitlaten perst. Sowieso is de V10 een heerlijke motor en bijna alles met 10 cilinders klinkt beestachtig. Check de lijst met de beste tiencilinders maar.

Hoogtijdagen

Het zorgde bij ondergetekende voor een nieuw vraagstuk: voor hoe weinig staat er ‘V10’ op je auto? Dat antwoord werd eerder al gegeven: 5.440 euro, middels het kopen van een Volkswagen Touareg V10 TDI. Geen slechte keuze, maar voor het vraagstuk van vandaag gaan we op zoek naar een V10 in optima forma, dus met een lekker geluid. In een sportieve auto, in plaats van een werkpaard. Het leeftijdskader van de Touareg is trouwens wel goed: in die tijd werd er een V10 in een hoop auto’s gelegd en de meeste klonken heerlijk. Dus zetten we de klok even een jaar of tien, misschien vijftien terug.

BMW M5

De eerste ingeving was BMW. Bij de laatste ‘E-generatie’ van BMW gingen de pk-rellen met Audi en Mercedes helemaal los. Het zorgde voor grote motoren in alle BMW’s. De M3 kreeg een V8 en dat zorgde ervoor dat de M5 interessant werd met een V10. De 5.0 V10 die gekozen werd (de S85) klinkt heerlijk, heeft voldoende pit (507 pk) en zorgt voor lekkere prestaties voor de snelle BMW-sedan van des tijds.

De goedkoopste M5 (E60) met V10 van het moment staat op Marktplaats voor 21.000 euro. Bouwjaar 2005, origineel Nederlands, een NAP-kilometerstand van net geen 220.000 km en lak in het stijlvolle doch mooie Interlagosblauw. We zouden nu zeggen: kopen! Maar wees erg voorzichtig. De V10 van de M5 kent problemen die niet verschrikkelijk, maar soms wel erg duur zijn. Plus zuipen als een tempelier, maar goed, dat doet elke V10. En ten slotte is de kilometerstand ook niet geweldig.

‘Onsportief’

Waarom we de M5 even benoemden is omdat dat de krachtigste goedkope V10 is, en degene met de beste soundtrack: de reden voor dit artikel.

Als je met iets minder prestaties en brute kracht genoegen kunt nemen, kun je nog minder uitgeven. Da moet je overigens wél een deeltje van het geluid inleveren. Om hem toch even te scheiden van de Touareg: het gaat hier wél om een sportlabel.

Ja: Audi heeft ook een V10-offensief gehad. Dat vertaalde zich in de knotsgekke RS6 (C6) met een 5.0 V10 die 572 pk uitperste. De S-modellen van de A6 en A8 kregen ook een V10, maar dan 5.2 liter groot, zonder turbo’s. Op Marktplaats staat momenteel een S8 van deze generatie, uit 2008. Het gaat om een Japanse import. De S8 is een grotere (en dus zwaardere) auto dan de M5, bovendien leverde het blok zo’n 50 pk minder. Door zijn quattro-aandrijving kan een dragrace nog spannend worden, maar een volbloed driftkanon was de S8 nooit. En hij klinkt wel goed, maar niet zo goed als bijvoorbeeld een R8.

Als je het echter aandurft om een S8 V10 in Cherry Black Pearl, in Japanse (maar toch linksgestuurde?) specificatie te kopen, kan dat op Marktplaats voor 11.500 euro. Deze heeft 185.234 kilometer gelopen. Dan heb je écht de goedkoopste. Heb je iets meer te besteden, kun je ook de ietwat probleemrijke, maar wel heel lekkere en lekker klinkende M5 kopen. De keuze is aan jou.