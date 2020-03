Coronavirus: minder snelheidscontroles in België

De Belgische politie zou niet langer op snelheidsovertredingen moeten focussen.

Toch nog wat positief nieuws te melden omtrent het coronavirus. De kans is groot dat de politie in België minder gaat controleren op snelheidsovertredingen. Filiep Jodts, de procureur des Konings van West-Vlaanderen, heeft een oproep gedaan aan de politie.

Wat hem betreft moet de politie ontlast worden. Onder de besmettingen begeven zich immers ook agenten. Het is niet zo dat de Belgische politie zou moeten stoppen met controles. Jodts stelt dat enkel minder controles zouden moeten plaatsvinden. De procureur des Konings heeft een brief geschreven. De brief is gericht aan de korpschefs van de West-Vlaamse politiezones.

Opmerkelijk is dat Jodts niet alleen oproept tot minder snelheidscontroles, maar ook om flitspalen uit te zetten. De kasten doen uiteraard automatisch het werk. Om de overtredingen om te zetten in een boete is echter personeel nodig. En ook de administratie van de politie in België werken met een minimumbezetting.

Het is niet bekend of vergelijkbare maatregelen voor Nederland op de agenda staan. Het aantal mobiele flitsers zijn momenteel op één hand te tellen. Het is überhaupt een stuk minder druk op de wegen. Door de coronamaatregelen zijn er nog nauwelijks files op de Nederlandse snelwegen. (via HLN)

Foto: Belgische G63 AMG via @av_diver