Is dit de redding van de waterstofauto?

Is deze vinding van de Chinezen de redding van de waterstofauto?

Elektrische auto’s met hun eigen energiecentrale aan boord. Het klonk allemaal fantastisch natuurlijk. Een fuelcell die de elektriciteit maakt terwijl je rijdt! De enige uitstoot die je nog hebt is water.

Klein detail, je moet dan wel waterstof tanken. Buiten dat dat niet op super veel plekken kan is het hele proces van waterstof maken tot er elektrisch op rijden ook nog eens niet efficiënt. En duur. Maar op die nadelen hebben de Chinezen nu iets gevonden.

Energieverlies

Om te beginnen eerst, hoe zit dat nu precies met die inefficiency? Nou om te beginnen verlies je al energie bij de productie van waterstof. Buiten dat je dat alleen milieuvriendelijk kan doen met zonne- en windenergie (groene waterstof), verlies je hier meteen al een aanzienlijk deel van de energie.

Vervolgens moet de waterstof gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt worden voor opslag en transport en als je dan in je waterstofauto de getankte waterstof weer om moet zetten in elektriciteit, verlies je weer een bak energie. Al met al heeft een waterstof-elektrische auto op die manier zo’n 2,4 keer meer energie nodig om 100 kilometer te rijden dan een batterij-elektrische auto.

Groene waterstof productie opeens spotgoedkoop

Kortom: super inefficient én duur. Maar er is hoop, zo lezen we bij website voor knappe koppen TW.nl. In China hebben onderzoekers een technologie ontwikkeld die groene waterstof opeens extreem goedkoop en toepasbaar maakt. In sommige markten kan dat betekenen dat de prijs van groene waterstof al kan concurreren met fossiele brandstoffen.

De Chinezen richten zich vooralsnog op industriële toepassingen, maar er liggen hier ook kansen voor de merken die nog geloven in waterstof-elektrische auto’s (hallo Toyota, BMW en Hyundai).

De doorbraak op het gebied van de groene waterstof productie is tweeledig. Het maakt het geheel niet alleen goedkoper, maar ook schaalbaar voor industrieel gebruik. Voor wie het hele onderzoek wil lezen, dat kan, maar we proberen het hier even begrijpelijk te maken voor iedereen.

Metal Organic Frameworks

De sleutel in het geheel is het materiaal waar de elektroden van gemaakt zijn die worden gebruikt bij de elektrolyse. Op dit moment wordt waterstof geproduceerd door met behulp van elektriciteit water te splitsen in waterstof en zuurstof. Het probleem is dat het enorm traag gaat. Traditionele elektroden zijn duur en inefficient. Als het proces langzaam gaat moet je er veel energie in stoppen en dus is er heel veel energieverlies.

Het materiaal van de elektroden dus. Professor Zhao Shenlong van het National Center for Nanoscience and Technology (Chinese Academy of Sciences) heeft het ei van Columbus gevonden door de elektroden van Metal Organic Frameworks te maken (MOF’s).

Wat is dat nou weer… Ja het is taaie kost… De MOF’s zijn hele poreuze materialen die op moleculair niveau zijn ontworpen. Ze versnellen niet alleen het proces van elektrolyse, het maakt het ook nog eens veel goedkoper.

De redding van de waterstofauto?

Nou misschien nog niet meteen, want de ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen. Maar uit het onderzoek blijkt dat met het gebruik van de MOF’s de efficiëntie van de elektrolyse enorm verbetert. Per kubieke meter waterstof wordt er 4,11 kWh energie in de productie gepompt. Met de huidige productiemethode is dat zo’n 5,5 kWh. Dat lijkt maar een klein sprongetje, maar percentueel is dat een flinke efficiëntie slag.

Minder energieverlies dus, maar ook de prijs kan zomaar kelderen met deze nieuwe techologie. Groene waterstof zou zo geproduceerd kunnen worden voor 2,32 euro per kilo. Voor het idee, een kilo waterstof aan de pomp kost in Nederland tussen de 18,95 en 25 euro per kilogram. Daar zit dan wel ook opslag en transport in natuurlijk. Maar je krijgt een aardig idee wat deze vinding kan betekenen voor waterstofmobiliteit.

Of het daadwerkelijk de redding is van de waterstofauto moet nog blijken. De Chinese onderzoekers moeten nog wel even bewijzen dat deze techniek ook écht op grote schaal werkt én op die grote schaal net zo efficiënt is. Tot die tijd zijn de waterstofauto’s ten dode opgeschreven…