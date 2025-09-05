BMW vindt zichzelf opnieuw uit met de nieuwe iX3

Maak kennis met het eerste Neue Klasse-model van BMW!

Twee jaar geleden onthulde BMW op de IAA de Vision Neue Klasse. Nu is het dan zover: het eerste Neue Klasse-productiemodel is hier! En dat is niet de nieuwe 3 Serie, maar de nieuwe iX3. Dit is dus een zeer belangrijke onthulling voor BMW.

Nieuwe designtaal

De nieuwe iX3 is de productieversie van de Vision Neue Klasse X, die vorig jaar werd onthuld. Deze oogde vrij futuristisch, maar toch gaat de concept car met slechts minimale aanpassingen in productie. De auto heeft nu deurgrepen en normale spiegels in plaats van cameraspiegels, maar verder is het bijna één op één de concept car.

Met de Neue Klasse-modellen – en dus de iX3 – introduceert BMW een compleet nieuwe designtaal. Het design is heel clean, zonder overbodige lijnen of vouwen. Ook de grote nieren zijn verleden tijd. Dit lijkt een nieuwe trend te worden, want ook Audi lanceerde met de Concept C een überclean design met een kleinere grille.

Technologie

Het draait bij de Neue Klasse niet alleen om design, ook op technologisch gebied zet BMW belangrijke stappen. Waar de huidige iX3 520 kilometer range heeft, haalt de nieuwe iX3 805 kilometer volgens de WLTP. Daar is wel een flinke accu voor nodig (108,7 kWh), maar toch.

Ook belangrijk is de laadsnelheid. BMW was tot op heden geen uitblinker op dit vlak. Met de iX3 brengen ze daar in één klap verandering in. Dankzij 800V kan de iX3 tot 400 kW snelladen. Daarmee is het een geduchte kandidaat voor ons volgende WK Snelladen.

BMW lanceert eerst iX3 50 xDrive. Deze heeft dus 805 km range, 469 pk en vierwielaandrijving. Het moge duidelijk zijn dat dit niet de instapper is. In een later stadium zullen er uiteraard nog meer varianten volgen.

Interieur

Qua interieur is BMW ook met een blanco vel papier begonnen. Het Curved Display is verdwenen, in plaats daarvan zien we een parallellogramvormig scherm in het midden. Daarnaast is er bovenop het dashboard een smal scherm wat over de hele breedte van het dashboard loopt. Dit vervangt het traditionele instrumentarium. Op die manier hoef je je ogen niet ver van de weg te halen als bestuurder. Optioneel is er ook nog een speciaal 3D Head-Up Display, die onder meer navigatie op de weg kan projecteren.

BMW laat er geen gras over groeien, want de nieuwe iX3 moet nog dit najaar in productie gaan. De auto zal van de band rollen in een gloednieuwe fabriek in Hongarije. Als het goed is kunnen we tegen die tijd vertellen wat de iX3 moet gaan kosten.