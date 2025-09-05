Blijf weg van de Merwedebrug! Ik herhaal…

Ken je het verhaal van die brug die op instorten stond?

Weet je nog? Die brug die op instorten stond? Nou die ligt er nog steeds. Uiteraard dusdanig opgelapt dat je er weer gewoon veilig overheen kunt rijden, maar dat de brug aan het einde van zijn levensduur is mag algemeen bekend zijn.

De snelweg A27 wordt momenteel (eindelijk) aangepakt en ook de brug bij Gorinchem moet op termijn toch echt worden vervangen door een nieuwe en bredere brug. Die werkzaamheden blijken echter veel duurder te zijn dan begroot en ook nog eens veel langer te gaan duren. Voor 2031 liggen er geen nieuwe Merwedebruggen. Wanneer wel is nog niet helemaal duidelijk.

Oplappen Merwedebrug

Tot die tijd moet de huidige (beroemd van de fileberichten) brug bij Gorinchem het volhouden. De brug wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat na het debacle van al weer bijna tien jaar geleden.

Regelmatig afsluitingen dus. Zo-ook dit weekeinde. Vanavond om 21 uur gaat de brug dicht tot zaterdagochtend en ook van maandag op dinsdagnacht is de brug dicht.

Er zijn reparaties nodig aan de voegovergangen en dat wordt vannacht gedaan. Van maandag op dinsdag is het tijd voor een grondige inspectie van alle technische installaties van de oude brug.

Omrijden

Was je van plan om vanavond te gaan stappen in Breda, dan moet je dus omrijden via de A2 of de A16. En volgend weekeinde (12 t/m 15 september) is de A27 tussen Knooppunt Everdingen en Knooppunt Gorinchem ook in twee richtingen dicht, dus dan kun je er ook niet langs.

Rijkswaterstaat is druk met het heel houden van de brug bij Gorinchem want nieuwe bruggen zijn er dus nog lang niet. Na de ellende in 2016 werden nieuwe bruggen beloofd in 2029, wat 2031 werd en nu dus nog later. We zullen dus nog wel vaker last hebben van werkzaamheden en afsluitingen van de “brug bij Gorinchem”.

Foto Merwedebrug via Rijkswaterstaat