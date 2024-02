Is dit de smaakvolste 911 voor dagelijks gebruik?

De smaakvolste 911 van Nederland is niet de goedkoopste. Maar ja, dat kon je zelf ook wel raden.

De Porsche 911 is het antwoord op al je vragen. Dat komt ook een beetje omdat er van elke generatie enorm veel verschillende smaakjes zijn. Of je nu gaat blazen op de Autobahn, een rondje op het circuit wil doen of alle sprintjes wil winnen bij met Mat Watson, er is een 911 die er perfect op aansluit.

Meestal gaat de aandacht ook uit naar die sportievere en snellere modellen als de GT3 en Turbo. En natuurlijk weten we dat ze heel erg capabel zijn tegenwoordig, heb je niet zoveel nodig. In principe is een atmosferische 911 met handbak en achterwielaandrijving de meest pure beleving. Dat is dan ook de reden dat @wouter er precies zo eentje rijdt.

Smaakvolste 911

Maar wat als je echt dagelijks met je auto op pad moet, is er dan ook een 911 voor je? En kan dat ook met een beetje smaakvolle kleurencombinatie? Maar natuurlijk! Nieuw kun je de meest prijzige 911’jes samenstellen, maar je kan ook kiezen uit een jong gebruikt exemplaar. En is dit dan niet de smaakvolste Porsche om elke dag mee op pad te zijn?

De auto in kwestie is een 911 Targa 4S, dus met de rolbeugel en dakje dat je op de meest bijzondere wijze kunt wegklappen. Gevoelsmatig is de gehele procedure enorm omslachtig om alleen het dakje weg te klappen, maar dat is ook wel een beetje Duits om een schitterende oplossing bedenken voor een probleem dat nauwelijks bestaat.

Omdat het de ‘S’ betreft, zit er de sterkere motor in en omdat het een pre-faceliftmodel is, is het nog een blok zonder turbo’s. Dus je hebt een heerlijke motor in een relatief moderne auto.

Heerlijk

Dat betekent 400 heerlijke atmosferische paarden die je nog kunt horen. Veel moderne turbomotoren klinken vooral luid, maar niet direct mooi. Dat is bij deze 3.8 liter zescilinder boxer wel anders. Ondanks dat een handbak zeker mogelijk was (met zeven verzetten zelfs), heeft dit exemplaar de PDK-transmissie. Dat past helemaal perfect bij het karakter van deze auto.

Maar het mooiste is nog wel de configuratie. Het is de reden waarom het de smaakvolste 911 van vandaag is. De kleur is donkerbruin (de gene die de kleur bij naam kent mag dat laten weten in de commentsectie) met een uitgebreid tweekleurig interieur: beige met bruin. Toegeven, daarmee wordt de 911 een beetje een oude-lullenmobiel of een rijdende Tofifee, maar het ziet er bijzonder tof uit. Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

