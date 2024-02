Blijf weg uit België! Ik herhaal, blijf weg uit België

Zin om het weekeinde af te trappen in België? Vergeet het maar, België is gesloten!

Heerlijk het weekeinde naar België! Een goede stoofpot met fritten. Een bolleke erbij en dan bourgondisch genieten van de zorgeloosheid die de Vlamingen zo in hun aard hebben als ze lekker zitten te genieten van alles wat het leven te bieden heeft.

Maar nu even niet! Als je de A16 afzakt richting Antwerpen kom je ter hoogte van knooppunt Galder rode kruizen tegen. De snelweg is namelijk bij Hazeldonk geblokkeerd. Door boze Belgische boeren! En de Nederlandse collega’s willen best een handje helpen.

Boerenprotesten

Ja weet je nog in Nederland, enige tijd geleden. Omgekeerde vlaggen en mest op de snelweg. Heel deug Nederland sprak er schande van. Nu de PVV en de BBB de verkiezingen hebben gewonnen is het hier wat rustiger met boerenprotesten, maar in de rest van Europa slaat de vlam nu pas echt in de pan. En dan blijken die Nederlandse boeren maar aardige watjes hoor.

Zo zagen we beelden in Frankrijk waar de Péage vakkundig werd veranderd in een akker. Compleet met omgeploegde aarde en ingezaaid. In Duitsland doen ze alles grondig, dus ook protesteren. In Brussel reden tijdens de Europese top al toeterende trekkers langs de hotels van de politici en vandaag is de Belgische snelweg aan de beurt.

Boeren hebben namelijk de snelweg geblokkeerd bij Hazeldonk. Je kunt nog wel over één rijstrook terug naar Nederland vluchten, maar dat bourgondisch weekeinde Antwerpen moet een weekje opgeschoven.

Fikkie stoken

De boeren staan zich lekker op te warmen bij een flinke fik langs de snelweg. Pilsje erbij en het nodige vuurwerk gaat de lucht in. In theorie kun je passeren over de parallelweg, maar dat is wel lekker warm en druk. Zeker honderd boeren zijn aanwezig.

Nederlandse boeren gaan wel voor de bourgondische vrijmibo en staan er solidair bij. Hier in Nederland zijn we natuurlijk altijd het beste jongetje van de klas, dus de Europese plannen van Timmerfrans zijn hier al in uitvoer. Nu volgt langzaam en voorzichtig de rest van Europa en gaan de boeren daar zich ook roeren. Dat zijn geen watjes, dus dat is meteen vlammen.

België gesloten: omrijden dus

Voor wie persé toch naar België wil kan omrijden, maar dat kost natuurlijk wel een hoop tijd. Al vinden de boeren zelf dat het allemaal wel mee valt. Tegen de Telegraaf zeggen de Belgen dat de vrachtauto’s er van hun wel langs mogen hoor. Zelf vinden ze dat ze ingetogen protesteren en niets slopen. Zo’n dikke fik in de berm en vuurwerk hoort er kennelijk gewoon bij. Niks aan de hand.

Europa moet het ontgelden. Al die kletsende politici moeten gewoon hun mond houden en de boeren laten boeren. Aldus de boeren. Het lijkt erop dat ze nog wel even blijven staan, aangezien er zelfs caravans achter de trekkers zijn gespot. Kortom België is gesloten.

Benieuwd of de Belgische politie(k) net zo relaxed is als de boeren! We gaan het zien.