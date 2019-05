Is dit de ultieme auto om boeven mee te vangen?

Voor de politie van Abu Dhabi wel.

In de Verenigde Arabische Emiraten boffen de agenten maar. Dankzij een schijnbaar oneindige rivier aan geld zijn ze daar zo nu en dan in staat een bijzonder puike automobiel aan de politievloot toe te voegen. Na een eerste testperiode in 2015 heeft de politie van Abu Dhabi nu ook toegang gekregen tot de sleutels van de Lykan HyperSport.

Zijn politie-uniform doet weinig af aan het radicale ontwerp van de zeldzame Lykan. Zelfs met zijn zwaailichten, nieuwe kleuren en andere benodigdheden zal het voor straatracend tuig duidelijk zijn dat het niet met deze auto moet sollen.

Hoewel er in de oliestaat een enorme verzameling aan super- en hyperauto’s rondrijdt, zal slechts een fractie daadwerkelijk sneller zijn dan de HyperSport. De Lykan wordt namelijk aangedreven door een door RUF ontwikkelde 3,7-liter twin-turbo zescilinder boxermotor, die goed is voor ongeveer 740 pk. Hiermee behaalt de wagen snelheden van 395 km/u en accelereert hij in minder dan drie seconden naar de 100 km/u.

Na een aanvankelijke productiereeks van minder dan 10 exemplaren kwam de maker van de HyperSport, W Motors, met een opgewaardeerde versie van de auto. Het voornaamste verschil was dat deze versie in plaats van 740 pk precies 800 pk had onder de kap. De nieuwere versie werd tevens gebouwd in een grotere oplage van 100 stuks.