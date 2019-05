Giulia Quadrifoglio van autoblad is zeldzaam onbetrouwbaar

Suiker is zoet.

Sindskort heeft Autoblog zich mogen ontfermen over een heuse Alfa Romeo Giulia met een bloedmooie grijze tint. Wijzelf hebben vooralsnog geen problemen ervaren met de chique bak, maar gezien de reputatie van het merk voor wat betreft betrouwbaarheid, willen we daarover nog geen conclusies trekken.

Aan de andere kant van de grote plas hebben collega’s het tegenovergestelde gedaan, en wel met goede reden. Het Amerikaanse https://www.caranddriver.com/reviews/a23145269/alfa-romeo-giulia-quadrifoglio-reliability-update/ kreeg enkele maanden geleden eveneens een Giulia-duurtester, maar het blad heeft bepaald geen goede tijd met de auto achter de rug.

Nadat het 10.000 mijl met de auto had afgelegd, kwam het met een eerste oordeel over de krachtige Giulia. Normaliter duurt het niet lang voordat het blad een dergelijke aantal kilometers verteert, maar in dit geval was dat wel anders. Pas na vijf maanden werd het getal aangetikt. Vrijwel direct na ontvangst kreeg het namelijk te maken met allerlei elektrische gremlins, niet veel later zou het zelfs het volledige differentieel moeten laten vervangen. Een opeenstapeling van problemen zorgde er daarna voor dat het blad de Giulia pas na een maand weer terug zou krijgen.

Sindsdien heeft het blad nog eens dubbel zoveel mijlen met de auto gereden en het is er niet veel beter op geworden. Nog altijd wordt de Quadrifoglio geteisterd door een plethora aan gremlins, met name in de vorm van onnauwkeurige en foutieve waarschuwingslampjes. Zo gaf de Giulia aan dat er te weinig olie in de motor zat, ondanks dat de garage meermaals had geconcludeerd dat het niveau wel degelijk op peil was. Daarnaast beweerde de auto na een wasbeurt lange tijd dat een van de deuren open stond. Op een zeker moment verdwenen de waarschuwingen en meldingen, tot verbazing van het blad, zo abrupt als ze waren gekomen.

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. Volgens het blad is de auto ondanks zijn perikelen de meest uitdagende en enerverende sedan op de markt. Met dit laatste zal Alfa Romeo blij zijn, want de betrouwbaarheid van de Giulia schijnt lang niet onaardig te zijn.