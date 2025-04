Stellantis terugroepactie raakt Alfa Romeo en Maserati

Tienduizenden Stellantis auto’s zijn onderdeel van een terugroepactie, onder andere Alfa Romeo en Maserati.

Toch lullig. Verkoopt Maserati eindelijk een auto, moet deze weer terug naar de dealer vanwege een kwaliteitsissue. Flauw natuurlijk, maar feit is dat Stellantis in de Verenigde Staten een grote terugroepactie in het leven heeft geroepen.

De recall is van toepassing op de Dodge Hornet, Alfa Romeo Tonale en Maserati GranTurismo. Laten we beginnen met de Hornet en Tonale, de badge broertjes die technisch vrijwel identiek zijn.

In totaal gaat het om ruim 48.000 auto’s, waarvan het gros (40.372) Dodge Hornets betreft, en 8.122 exemplaren van de Italiaanse Tonale. Het infotainmentscherm laat soms geen beeld van de achteruitrijcamera zien. Niet zo handig als je net probeert je nieuwe leasebak tussen twee paaltjes te wurmen.

Volgens de Amerikaanse NHTSA gaat het om een mogelijk defecte spanningsregelaar of een softwarefout in het systeem van de auto. Daardoor weigert het scherm soms dienst op precies het verkeerde moment. Stellantis begon in maart 2024 al met een onderzoek in Europa en komt nu met de oplossing. Het issue is te verhelpen middels een software-update. In het ergste geval moet er een volledig nieuw infotainmentsysteem geïnstalleerd worden. In juni horen de eigenaren meer.

Maserati terugroepactie

Dan Maserati. Die hebben een terugroepactie die ook weer typisch is voor het Italiaanse merk. Eentje die je kunt schalen onder ‘emotie’. Als het een Tesla zou zijn dan hadden we het merk natuurlijk afgebrand, maar de Italianen komen overal mee weg. Is het idee.

Van de nieuwe GranTurismo worden 21 stuks teruggeroepen. Zal me niets verbazen als dit ook alle verkochte exemplaren zijn in de Verenigde Staten. Geintje natuurlijk. De sticker met voertuig- en bandeninfo laat los. Serieus.

De lijm van de sticker van modellen met de kleur Nero Scarabeo blijkt niet goed te hechten aan de structuur van de lak. Dan voldoet de auto ineens niet meer aan de Amerikaanse regels. Deze voorschrijven dat deze info permanent op de B-stijl moet zitten. De oplossing is een nieuwe sticker. Hopelijk blijft die dit keer wel plakken. Een toch ietwat lullige terugroepactie. Maar liever een sticker die loslaat dan een weigerende elektrische kofferbak, toch?

Softwarefouten en stickerlijm. Dat is de nieuwste terugroepactie van Stellantis in de Verenigde Staten. En nu over op de orde van de dag. (via Carscoops)