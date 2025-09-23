Koop deze V8 Vantage voor een prikkie op Marktplaats

Terwijl de auto gewoon in topstaat verkeert volgens de advertentie.

We schreven vorige week over de Aston Martin Virage van een Autoblog-lezer, die voor €64.950 te koop staat. Dat is een schappelijke prijs voor dat type, maar niet iedereen heeft 65 mille in een ouwe sok liggen. Daarom hebben we nu een Aston Martin voor een iets kleiner budget. Er staat een V8 Vantage op Marktplaats te koop voor slechts €34.950.

De V8 Vantage kunnen we gerust bestempelen als een van de fraaiste auto’s van deze eeuw. De Vantage is al 20 jaar oud, maar dat zou je niet zeggen. Met zijn verzonken deurgrepen was de auto zijn tijd ver vooruit. De deurgrepen zijn potentieel wel gevaarlijk, maar dat mag de pret niet drukken.

Het design is al reden genoeg om de auto te kopen, maar de aandrijflijn is natuurlijk ook niet verkeerd. Het vermogen is anno 2025 niet meer enorm indrukwekkend, maar wij hebben liever een atmosferische V8 met 385 pk dan een viercilinder hybride met 700 pk. Wat jullie?

Op de gerobotiseerde handbak is het een en ander aan te merken, maar… dat is bij dit exemplaar niet aan de orde. Deze heeft namelijk de handbak. Vanuit puristisch oogpunt is er niks aan te merken op deze auto.

Dan nu de hamvraag: waarom is deze V8 Vantage zo goedkoop? Dat is vrij eenvoudig: er staat 317.897 kilometer op de teller. Het voordeel: je weet in ieder geval dat de teller niet is teruggedraaid. Het is overigens ook een origineel Nederlandse auto.

Niet origineel is de kleur: de auto was eerst zilvergrijs en is overgespoten in donkergrijs. Volgens de verkoper verkeert de Aston Martin in ”uitmuntende staat” en is de auto dealeronderhouden. Dat zul je zelf even moeten verifiëren.

De vraagprijs van €35k op Marktplaats is in ieder geval scherp. Voor een exemplaar met minder kilometers betaal je als snel €50.000. Maar ja, goedkoop kan natuurlijk duurkoop zijn. Het risico op gepeperde garagerekeningen is groot. Daar komt bij: zie er maar weer eens vanaf te komen met deze kilometerstand.