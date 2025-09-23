Koop deze V8 Vantage voor een prikkie op Marktplaats

Terwijl de auto gewoon in topstaat verkeert volgens de advertentie.
We schreven vorige week over de Aston Martin Virage van een Autoblog-lezer, die voor €64.950 te koop staat. Dat is een schappelijke prijs voor dat type, maar niet iedereen heeft 65 mille in een ouwe sok liggen. Daarom hebben we nu een Aston Martin voor een iets kleiner budget. Er staat een V8 Vantage op Marktplaats te koop voor slechts €34.950.
De V8 Vantage kunnen we gerust bestempelen als een van de fraaiste auto’s van deze eeuw. De Vantage is al 20 jaar oud, maar dat zou je niet zeggen. Met zijn verzonken deurgrepen was de auto zijn tijd ver vooruit. De deurgrepen zijn potentieel wel gevaarlijk, maar dat mag de pret niet drukken.
Het design is al reden genoeg om de auto te kopen, maar de aandrijflijn is natuurlijk ook niet verkeerd. Het vermogen is anno 2025 niet meer enorm indrukwekkend, maar wij hebben liever een atmosferische V8 met 385 pk dan een viercilinder hybride met 700 pk. Wat jullie?
Op de gerobotiseerde handbak is het een en ander aan te merken, maar… dat is bij dit exemplaar niet aan de orde. Deze heeft namelijk de handbak. Vanuit puristisch oogpunt is er niks aan te merken op deze auto.
Dan nu de hamvraag: waarom is deze V8 Vantage zo goedkoop? Dat is vrij eenvoudig: er staat 317.897 kilometer op de teller. Het voordeel: je weet in ieder geval dat de teller niet is teruggedraaid. Het is overigens ook een origineel Nederlandse auto.
Niet origineel is de kleur: de auto was eerst zilvergrijs en is overgespoten in donkergrijs. Volgens de verkoper verkeert de Aston Martin in ”uitmuntende staat” en is de auto dealeronderhouden. Dat zul je zelf even moeten verifiëren.
De vraagprijs van €35k op Marktplaats is in ieder geval scherp. Voor een exemplaar met minder kilometers betaal je als snel €50.000. Maar ja, goedkoop kan natuurlijk duurkoop zijn. Het risico op gepeperde garagerekeningen is groot. Daar komt bij: zie er maar weer eens vanaf te komen met deze kilometerstand.
Reacties
RickB zegt
Andere ruitenwisser kan ook geen kwaad.
escort77 zegt
Deze is tenminste gebruikt waar ie voor bedoeld is, dat moeten we alleen maar aanmoedigen. En ook de nieuwe eigenaar kan dat gewoon doen, helemaal prima dus.
oversoft zegt
Voor mij beginnen deze generatie Astons (Vantage, DB9, DBS van die tijd) toch wel oud te ogen, voornamelijk de achterkant.
Ze zijn prachtig, laten wel wezen, maar ze zijn niet snel, niet betrouwbaar en simpelweg oud. Een aantal jaar geleden vond ik ze nog interessant, nu niet meer.
Johanneke zegt
Schijnt dat ze niet slecht zijn qua betrouwbaarheid hoor. Voor wat het is natuurlijk, je moet geen beurtjes van 500 euro verwachten. Maar meerdere eigenaren gehoord die er een aantal jaren in gereden hebben en zeggen, niks geks. Deze die over de 3 ton staat laat zien dat het mogelijk is.
gregorius zegt
Wat ik wel altijd een gemiste kans vond van dit model was het motorblok. Het broertje van het blok, met supercharger, haalde gemakkelijk 420 pk in Jags. Wat doet AM? Verandert een hoop onderdelen en komt met een non-turbo versie van 385 pk. Of je nou echt het verschil tussen 385 en 440 pk uit een ongeblazen V8 merkt tijdens de plezierritjes, waarschijnlijk niet. Maar je koopt toch een dure auto terwijl de concurrenten uit die klasse wel 400+ pk hadden, zonder het voordeel dat het blok goedkoop is in het onderhoud.
En van binnen is het ‘oudste’ die rare navi die voor 80% naar boven komt (uit een XC90). Maar goed, niks wat een ipad-mini en een draadje niet op kan lossen.
Dus terwijl het uiterlijk eigenlijk best lekker opdroogt, zijn de onderhoudskosten toch een probleem; er zit een hoop Ford en Volvo in, maar nou juist net weer niet in de dingen die kapot gaan. Of zit ik daar fout?