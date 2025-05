240 pk sterke Passat op Marktplaats bleef ons bespaard

Nu kun je via Marktplaats alsnog deze in Nederland ongebruikelijke Volkswagen Passat kopen!

Ze zeggen wel dat je zonder sociale media kunt, maar zelfs websites als Marktplaats hebben tegenwoordig een algoritme. Gebaseerd op waar je op zoekt. Gezien wat ondergetekende voor Autoblog allemaal opspeurt en/of toegestuurd krijgt kan Marktplaats maar slecht een eenduidig profiel van mij maken. Toch snapt ook Marktplaats dat de Volkswagen Passat weer in mijn algoritme moet voorkomen. Op zich opvallend, want Marktplaats weet ook dat ik er eentje heb gekocht en de kans dat er weer een nieuwe komt klein is. Toch kwam er een opmerkelijke Passat voorbij die eigenlijk maar om één reden opmerkelijk is.

Volkswagen Passat op Marktplaats

Het gaat om dit zwarte exemplaar uit 2015. In theorie gewoon een Volkswagen Passat van de voorlaatste generatie (Typ. 3G / B8), en dan de in Nederland populaire Variant. Die zie je vaak genoeg met middelgrote benzines of diesels, vaak de 1.4 TSI of 1.6 TDI, heel soms zelfs een GTE. Aan de top had je enerzijds de 2.0 TSI 4Motion met 280 pk en vierwielaandrijving, of de 2.0 BiTDI 4Motion met 240 pk. Dit is die laatste, wat naar alle waarschijnlijkheid niet de meest populaire keuze is geweest in Nederland. Zelfs dat maakt deze Passat niet uniek.

Alltrack

Je had het wellicht al gezien: deze Volkswagen Passat is een Alltrack. Ook al probeerde VW het wel met de B7, de Alltrack B8 bleef buiten Nederland. De ‘boswachter’-spec van stationwagons is hier nogal hit or miss, met een sterke neiging richting miss. Jammer, want de Passat Alltrack van vandaag laat zien wat voor lekkere beuker je in huis haalt.

Bij de Volkswagen Passat Alltrack was de keuze voor diesel een overduidelijke, van de 600 Alltracks die op Mobile.de staan zijn 550 stuks aangedreven door een TDI. En dan is dit dus de dikste, de 2.0 BiTDI 4Motion. 240 pk is niet mis, maar vooral de 500 Newtonmeters aan koppel ga je merken. Je mag gewoon 2.200 kilogram trekken met deze Passat! Een sprintje naar 100 is gemaakt in 6,3 seconden en aan de top tik je in theorie 238 km/u aan. Oh ja, en uiteraard gaat schakelen automatisch dankzij de DSG.

Uitvoering

Nou is de gekozen kleurencombi een beetje saai, maar de Alltrack zat bovenaan het gamma bij de Volkswagen Passat. Dus je hebt best een sloot opties. Het kan altijd completer, zo zien we handmatig verstelbare stoelen. Verder kom je waarschijnlijk niet zo veel tekort in deze Passat. Bonuspunten voor het panoramadak, da’s altijd lekker voor extra frisse lucht op deze warme dagen.

Kopen

Begin je vakantie dus goed met deze in 2017 naar Nederland gehaalde Volkswagen Passat Alltrack. In tien jaar tijd is er 236.000 kilometer op gezet, maar verder oogt ‘ie netjes. Rij jij lekker in iets unieks, zonder dat de buurman het door heeft. Dat wil je toch? Nee?

Goed, mocht je het wel willen: de Volkswagen Passat Alltrack staat voor 11.950 euro op Marktplaats. Dat voelt als weinig geld, waarschijnlijk omdat je ook op de tweedehandsmarkt merkt dat de Alltrack niet zo in track (haha) is. Terwijl er toch een lekker ruige Passat staat. Koop dan?!