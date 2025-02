Koop deze blauwe Brabus met 800 pk op Marktplaats

Geen 800SEL maar wel 800 pk. Deze blauwe Brabus E63 AMG heeft het en staat te koop op Marktplaats.

Voor sommige mensen is veel nooit genoeg. Soms is dat enigszins problematisch voor zowel henzelf als hun omgeving. Maar soms leidt het ook tot epische producten, zoals een Brabus AMG. Als je een E63 AMG met 612 pk in handen hebt zullen de meesten niet denken ‘wat deze auto nodig heeft is 200 pk extra’. Maar die enkeling is precies degene waar Brabus al decennia van leeft.

De tuner doet tegenwoordig ook andere merken, maar is vooral bekend door het tunen van Mercs. Je kan er terecht voor meer power maar ook voor een splinternieuw interieur in kleuren als turquoise, paars of oranje. De vorige eigenaar van de E63 die we tegenkwamen op Marktplaats is alleen voor de power gegaan. Je mag zelf beslissen of je dat ‘helaas’ vindt.

Optisch verklappen alleen badges en uitlaten dat er nóg meer power aanwezig is dan je verwacht. Onder de kap spat een rood gekleurde cover je tegemoet die het potentieel verklapt. Het uiterlijk is decent donkerblauw en in het interieur zijn er carbon sierlijsten en kuipstoelen in zwart leder met gele stiksels. Als we ons niet vergissen passen die bij de Edition 1 editie.

Met 4Matic kan je zelfs de snelste Tesla’s partij geven met deze steroïdenbom. En daarbij een veel mooiere soundtrack produceren. Grote voordeel van dit soort bolides is echter natuurlijk dat ze hard afschrijven. Is dat hier ook het geval? De verkoper wil 95.000 Euro zien. In 2018 kostte een kale E63 S 4MATIC minimaal 1,5 ton in Nederland. Een paar opties erbij en Brabus goodies zijn niet goedkoop.

Aan de andere kant: een E63S met vergelijkbare kilometers in Duitsland doet je nu ongeveer 50K. Daar komt dan nog 7.5K BPM bij. Kan je daarna zelf naar Brabus…Nou ja goed, beslis zelf of het iets of het niets is. Koop dan, of heb jij liever een Mansory voor drie ton?