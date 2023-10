Is een verbouwde elektrische pickup dom of goud?

Hillbilly discussie, of een verbouwde elektrische pickup wel oké is?

Op een paar verdwaalde loodgieters in een F-150 of RAM na regent het in Nederland geen pickups. In Amerika is dat wel anders. Het hebben van een pickup is zo’n beetje een geboorterecht daar. Het liefst met een dikke V8 natuurlijk.

Rivian R1T tuning

Een pickup kun je ook weer op allerlei manieren verbouwen. Enorme offroad banden in combinatie met een verhoging. Verzin het en het kan gewoon. Maar mag je hetzelfde toepassen op een elektrische pickup? Blasfemie, zal de gepassioneerde redneck Amerikaan roepen. Die walgen sowieso al van het idee van een elektrische pickup.

Nou, wen er maar aan. Want voor de volledig elektrische Rivian R1T is er nu een bodykit leverbaar, gemaakt door tuner Apocalypse. Goede naam trouwens. Apocalypse Manufacturing heeft de Rivian een stuk ruiger gemaakt, bovendien staat de pickup op een enorm grote set offroad banden. Het is een soort mini monstertruck.

De tuning is nog in ontwikkeling. Apocalypse kon het niet laten alvast een sneak peak te geven. En om het vergelijk met een ‘gewone’ pickup compleet te maken werd er een Ram 1500 TRX met 707 pk ernaast geparkeerd. Dat niet alleen, de pickups gingen ook een dragrace doen. Wat dat doe je met pickups in Amerika. De winnaar valt niet moeilijk te raden.

De grote Rivian R1T een stukje exclusiever maken kan dus nu met tuning van Apocalypse. Het is voor zover bekend de eerste partij die de elektrische pickup onder handen neemt. Hier in Nederland val je sowieso wel op met een Rivian. Zoveel zijn er niet.. (via Carscoops)