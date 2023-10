Top 15: occasion verkopen EV’s 2023 tot nu toe

Dit zijn de populairste elektrische occasions van 2023 tot nu toe.

Een elektrische auto als occasion. Vaak toch wat bereikbaarder voor particulieren dan een nieuwe auto. De laatste jaren is de markt wat meer op gang gekomen. Desalniettemin stellen de cijfers nog steeds relatief weinig voor hoor. In de maanden januari 2023 tot en met augustus 2023 zijn er in totaal 35.690 elektrische auto occasions verkocht in Nederland.

Occasion verkopen EV’s 2023

Het lijstje is in vergelijking met de Top 15: occasion verkopen EV’s van 2022 komt voor een deel overeen met dit jaar. Er zijn wel een aantal verschuivingen. Elektrische auto’s die je veel op de weg ziet rijden komen stuk voor stuk voorbij in deze lijst. De goedkopere EV’s scoren over het algemeen beter dan de duurdere, dat is geen verrassing. Luxe elektrische auto’s als de Jaguar I-PACE of de Mercedes EQC zie je niet terug in deze lijst.

Nieuwe nummer #1

Er is een nieuwe nummer één. In absolute aantallen een heel ander verhaal, maar daar hebben we het zo wel over. Op P1 staat dit jaar tot nu toe de Peugeot e-208. Het gaat hier om de verkoopcijfers van EV occasions in de periode januari tot en met augustus 2023. De Peugeot e-208 is goed voor 1.980 verkopen. De nummer één van vorig jaar was de Renault Zoe met 3.914 verkopen. Daarmee zijn de verkopen bijna voor de helft gedaald.

Moeilijke markt

Een opmerkelijke ontwikkeling. De overheid ziet graag een toename van het aantal verkopen natuurlijk. Het tegenovergestelde is momenteel gaande. De subsidie van €2.950 op een gebruikte elektrische auto zet geen zoden aan de dijk. De markt zelf is ook niet aantrekkelijk genoeg voor particulieren. Die kiezen nog steeds liever voor een benzine- of eventueel een dieselauto.

Top 15

Hieronder het complete overzicht. De nummer twee is hetzelfde gebleven, dat is de Volkswagen ID.3. Ook hier weer minder aantallen. De ID.3 is dit jaar tot nu toe goed voor 1.768 verkopen. Dat was verleden jaar nog 2.717 stuks. De nummer drie is de Renault Zoe, dat was verleden jaar de Skoda Enyaq iV. Van de Zoe worden dit jaar tot nu toe 1.750 stuks verkocht. De Enyaq iV stond vorig jaar op #3 met 1.605 stuks.

Peugeot e-208 (1.980) Volkswagen ID.3 (1.768) Renault Zoe (1.750) Tesla Model 3 (1.606) Hyundai Kona (1.390) Volkswagen e-Golf (1.191) Nissan Leaf (1.163) Audi e-tron (1.149) Peugeot e-2008 (1.125) Volkswagen ID.4 (1.112) Skoda Enyaq iV (1.040) Fiat 500 (952) BMW i3 (879) Kia e-Niro (843) Opel Corsa-e (794)

Totaal B2C occasionverkopen januari 2023 t/m augustus 2023: 35.690

Bron: VWE Automotive