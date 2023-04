Zover kom je met de dikste Rivian

De specs van de dikste Rivian R1T zijn bijna Tesla-esque cijfers, eigenlijk.

Rivian is een van de merken die het Tesla heel erg lastig moet gaan maken. Dat gaat uiteraard met vallen en opstaan. Kijk, met de Rivian R1T heeft Rivian namelijk eerder dan Tesla een elektrische pick-up in de aanbieding. En de Rivian R1S is een echt stoere en toffe SUV, terwijl de Model X een uitvergrote rijdende zetpil is die marginaal hoger op zijn wielen staat.

Onlangs kwamen er nog slechte berichten naar buiten over Rivian, want op Trump-esque wijze werden een er een groot aantal medewerkers de laan uit gestuurd. Dat doe je niet als alles lekker op schema loopt en er voldoende cash in handen is.

Dikste Rivian

Wellicht dat het onder opstartprobleempjes valt. Ze hebben voor nu wat meer informatye en duidelijkheid over een enorme lading nieuwe modellen. Of modellen, we bedoelen eigenlijk configuraties. Er is nu meer keuze als je een elektrische pick-up wil hebben van de Amerikaanse autobouwer.

Er is nu een nieuwe ‘Performance Dual Motor’-optie voor de R1T met twee motoren die samen 700 pk leveren. Deze staat iets onder de Quad-Motor-versie, die goed is voor 835 pk. Waarom is de Performance Dual Motor dan een toffe optie? Nou, deze kun je namelijk WEL combineren met de Max Pack Battery. Op de kleine 21 inch wieltjes kun je 643 km halen op een volle acculading.

Wat is nu de range

Om het meteen allemaal duidelijk te maken voor de consument, heeft Rivian aangegeven welke combinaties er mogelijk zijn en hoeveel kilometer je kan halen. Om het overzichtelijk te houden, zetten we de informatie voor je in een tabel:

Motor Accu Wielen Range Dual-Motor (600 pk) Standard 21″ 434 km Dual-Motor (600 pk) Standard 22″ n.n.b. Dual-Motor (600 pk) Large 21″ 563 km Dual-Motor (600 pk) Large 22″ 514 km Dual-Motor (600 pk) Max 21″ 643 km Dual-Motor (600 pk) Max 22″ 579 km Performance Dual (700 pk) Large 21″ 563 km Performance Dual (700 pk) Large 22″ 514 km Performance Dual (700 pk) Max 21″ 643 km Performance Dual (700 pk) Max 22″ 579 km Quad-Motor (835 pk) Large 21″ 527 km Quad-Motor (835 pk) Large 22″ 487 km

Dank denk je natuurlijk: waarom niet de Quad-Motor uitvoeren met het Max Pack? Nou, die stond wel op de bestellijsten, maar is nu verwijderd. Voor mensen die een order hebben geplaatst, heeft Rivian een mailtje de deur uitgedaan. Of ze eventjes een andere versie kunnen configureren. Altijd balen als je erachter komt dat je geen ananas en asperges in je Calzone kunt configureren.

Wat je ook kan doen is wachten. Nee, niet op de smerigste dubbelgevouwen pizza ooit, maar op de dikste Rivian. Want het is uiteindelijk wel de bedoeling dat ‘ie eraan komt.