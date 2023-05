Is Horner helemaal niet onder de indruk van Pérez?

Het lijkt alsof Christian Horner niet onder de indruk is van Pérez zijn prestaties op gewone circuits.

Het was voor Red Bull een hele uitdaging om een geschikte coureur te vinden om naast Max Verstappen te zetten. Ricciardo pakte zijn biezen, de nog piepjonge Pierre Gasly werd opgevreten en ook Alexander Albon maakte geen schijn van kans. Ook Sergio Pérez heeft meer dan twee seizoenen nodig gehad om een beetje aan het niveau te kunnen wennen.

De succesvolste Mexicaanse coureur aller tijden was dit weekend uiteraard in zijn nopjes nadat hij zowel de sprintrace als de hoofdrace op zijn naam wist te schrijven. Daarbij liet hij ook nog eventjes fijntjes weten dat het kamp Pérez het kampioenschap had kunnen leiden als hij de pech op Melbourne niet had gehad.

Horner niet onder indruk van Pérez

Maar Christian Horner vindt dat optimisme wel heel erg voorbarig. Aan The Race laat hij het volgende optekenen:

Ik denk dat hij nu ook moet presteren op een regulier circuit. Dus ja, hij heeft gepresteerd op stratencircuits. Al zijn overwinningen voor ons van hem waren op stratencircuits. Het is de tweede keer dat hij hier wint. Hij won ook in Singapore, Monaco en Jeddah. Hij moet het nu ook gaan laten zien op een normale baan. Christian Horner, niet onder indruk van Perez’ titelaspiraties.

Checo echt zo goed op stratencircuits?

Gezien de behaalde resultaten in het verleden, lijkt het erop Perez inderdaad erg goed is op stratencircuits. Zeker in vergelijking met zijn teamgenoot Max Verstappen. Maar The Race is een bijzondere Britse uitzondering als het gaat om Perez-nieuws: die vinden het allemaal wel erg geflatteerd en zien Pérez niet ineens Verstappen aanvallen dit seizoen. Dat doenze met keiharde data.

Als het gaat om kwalificeren op stratencircuits, staat het 7-5 voor Sergio. Als het gaat om winst staat het vijf tegen vier voor Sergio. Maar dat zijn dus geflatteerde statistieken. Op Singapore 2022 was Verstappen bezig om de rondetijd van Pérez aan flarden te rijden, maar moest hij naar binnen vanwege te weinig brandstof. Oh, en vorig jaar op Monaco was Verstappen ook op weg naar pole, maar gooide de ‘onbedoelde’ crash van Pérez roet in het eten.

Pérez heeft Verstappen maar 1 keer verslagen…

Dus dat wereldkampioenschap kan Pérez gewoon uit zijn hoofd zetten. Sergio heeft in zijn hele carrière bij Red Bull Verstappen slechts één keer verslagen bij de kwalificatie op een normaal circuit: Imola 2022. En tenzij er iets chronisch mis is met Verstappen (pech, crash), finisht Verstappen ook hoger aan het einde van een race. Nico Rosberg versloeg Lewis Hamilton op diverse circuits in de kwalificatie en de race. Die profiteerde echt niet alleen van de pech van Hamilton.

Dus, gaan we nog een strijd zien? Nou, wij denken voorlopig nog eventjes van wel. Miami heeft wel iets van een stratencircuit-vibe en ook op Imola voelt Pérez zich thuis. Vervolgens is daar de GP van Monaco waar Pérez ook nog eventjes zijn droom in stand kan houden. Vervolgens rijden we op acht meer normale banen voordat de GP van Singapore komt. In die acht races moet Pérez echt bewijzen.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Wat denkt u? Gaat Pérez het Verstappen nog echt lastig maken dit jaar? Of heeft Horner gelijk en moet Pérez het eerst maar laten zien op een normale baan? Laat het weten, in de comments!