Nieuwe Mercedes CLE + interieur gesnapt

Het interieur van de nieuwe Mercedes CLE hebben wij voor je. Een keiharde primeur!

Binnenkort is het zo ver, dan komt er een opvolgr voor de coupé-varianten van de Mercedes C-Klasse en E-Klasse. Deze gaat de naam CLE krijgen, om zo keurig in de pas te lopen met de CLA en CLS. Logisch toch? Mocht je het niet vinden, we leggen het straks nog eventjes kraakhelder uit.

Mercedes-Benz is op dit moment druk aan het testen met de CLE. Deze auto mot concurreren met de Audi A5 en BMW 4 Serie (die ook al zo lekker gepositioneerd zijn). Er komt een coupé en een cabriolet, maar het is de tweedeurs coupé die we heren op de foto’s zien. Autobloglezer B.S. kwam de auto tegen en legde ‘m meteen vast op de gevoelige plaat.

Nieuwe Mercedes CLE

De auto is nog behoorlijk strak ingepakt, dus we kunnen nog niet veel zeggen over het lijnenspel. Wel is is duidelijk dat de proporties erg fraai zijn. Een vrij lange motorkap, voorwielen behoorlijk ver naar voren en een C-stijl die afloopt boven het achterwiel. Onze proportie-expert @jaapiyo is al aan het kirren sinds hij de foto’s zag.

Ook zien we foto’s van het interieur van de nieuwe Mercedes CLE. Daarbij is duidelijk dat het voortborduurt op dat wat we kennen van de C-Klasse. Dus een barok gestileerd interieur met een enorm groot centraal scherm.

Zescilinders??

Qua techniek zal het ook de kant van de C-Klasse opgaan. Verwacht dezelfde viercilinder-motoren voor de CLE als die we in de C-Klasse kunnen bestellen. Uiteraard zullen de AMG-versies termijn volgen.

Bijzonder is dat de nieuwe Mercedes CLE volgens sommige geruchten een zes-in-lijn krijgt in de CLE 450 n CLE 53 AMG. Wellicht is dat alleen voor exportmarkten. De CLE verwachten we in 2023, de AMG-derivaten komen in 2024 op de markt.

Voorganger

Het verhaal van de Mercedes-Benz CLK is een beetje een vreemde. Soms bleek je in het verleden al bij het juiste einde te hebben. Dat is een beetje met de Mercedes-Benz CLK het geval. Het waseen apart geval. Op basis van de C-Klasse bouwde Mercedes een coupé (en later ook een cabrio). Nu hadden ze dat een C-klasse Coupé kunnen noemen en zo iedereen tevreden zijn. Maar ze noemden het de CLK en gaven de auto de uiterlijke kenmerken van een E-Klasse. Ook was de prijs stevig te noemen.

De CLK (C208) werd in 2002 opgevolgd door nog een CLK (de C209). Vervolgens werd het maf. In 2009 kwam namelijk de E-Klasse Coupé (C207). Ondanks die naam is dat gewoon een CLK: want het is een C-Klasse met E-Klasse kenmerken.

Maar het echt rare gebeurt in 2012, wanneer de C-Klasse coupé (C205) op de markt komt. Tot voor kort was de C coupé (C206) een echte C-klasse en de E-Coupé (C238) een echte E-klasse. Maar nu gaat Mercedes dus gewoon weer terug naar de oude strategie.

Fotocredits: B.S.

