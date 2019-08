Maak het ideale BMW autoduo beter en unieker

Kun je 'm net even wat makkelijker herkennen op de parkeerplaats van de Lidl.

Het is misschien wel de ideale garage voor als je maar plaats hebt voor twee auto’s: een BMW M5 en een BMW M2. De M5 kun je inzetten als daily driver en voor snelle vakantieritten. De M2 Competition is de ideale auto voor de leukere weekenden.

Echter, dankzij de kwaliteiten van de auto’s kun je ook met je M5 ‘per ongeluk’ een rondje Nordscheliefe doen, terwijl je ook heel goed kan leven met de M2 Competition. Kortom, een prima duo. Wellicht dat ze bij BMW een leuke combo-deal kunnen aanbieden. De kwaliteiten van de auto’s staan absoluut buiten kijf. Het enige nadeel is, dat je niet meer heel erg uniek bent.

Gelukkig zijn er voldoende manieren om jouw auto net even wat unieker te maken. Vroeger pakte je de Riegergids en tussen de ontblote vrouwenbovenlijven koos je dan het ideale tupperware-pakket voor je Opel Calibra, BMW E36 of Volkswagen Corrado. Tegenwoordig gaat het er wat stijlvoller en technischer aan toe. Om je M2 en M5 net even wat unieker en beter te kunnen maken, kun je ‘m even langs brengen bij de firma Streckenn. Dit Duitse bedrijf is gespecialiseerd in koolstofvezel aeropakketten.

De laatste toevoeging aan hun gamma is voor de M2 Competition en M5 (F90). Beide kenmerken zich door het gebruik van hoogwaardig en fraai afgewerkt carbon. De onderdelen passen gewoon op de ‘standaard’ onderdelen van BMW. Ze zijn getest in de windtunnel en schijnen ook daadwerkelijk te zorgen voor (iets) meer stabiliteit op hoge snelheid.

De onderdelen zijn niet alleen eenvoudig te monteren, maar kunnen relatief eenvoudig verwijderd worden. Gelukkig kan dit zonder dat je schade aanbrengt aan de auto, wat met sommige accessoires nog weleens het geval is. Bij het koolstofvezel pakket van de M5 werkt de automatisch te openen achterklep nog steeds, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is volgens Sterckenn. Bij het pakket van de M2 Competition is het handig om te weten dat de auto dezelfde rijhoogte behoudt. Toch zouden we even uitkijken voor drempels. De nieuwe toevoegingen in het gamma van Sterckenn zijn per direct te bestellen.