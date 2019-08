Dit kost de nieuwe Audi A4 allroad quattro

Weer, wind en onverharde wegen trotseren. Daar heb je helemaal geen SUV voor nodig.

De allroad-modellen van Audi staan prima hun mannetje. Niet extreem relevant voor de Nederlandse markt. De doorsnee consument heeft zo’n allroad met quattro vierwielaandrijving niet nodig. Toch lanceert Audi de allroads ook in Nederland voor die niche markt. Daar zijn ze zeker niet de enige in. Mercedes heeft de All-Terrain-modellen en Volvo heeft de Cross Country-reeks.

Het duurt nog even voordat de A4 allroad quattro bij de dealer staat. Audi stelt dat de praktische station medio oktober naar Nederland komt. Kenmerken van dit model zijn vierwielaandrijving, extra bodemvrijheid met het 35 mm verhoogde onderstel, sterke benzine- en dieselmotoren en wat plastic rondom de bumpers om de auto te beschermen tegen (lak)schade.

Prijzen voor de A4 allroad quattro beginnen bij 70.040 euro. Daarvoor scoor je een 45 TFSI. Dit is een benzinemotor viercilinder met 245 pk, gekoppeld aan een 7-traps S-tronic automaat. Het alternatief is de 45 TDI quattro met 231 pk. Dit blok is gekoppeld aan de Tiptronic 8 automaat. Omdat de diesel een zescilinder is ligt de prijs ook enkele duizenden euro’s hoger. De A4 45 TDI quattro is er vanaf 77.725 euro. Standaard zaken op een A4 allroad zijn onder andere MMI navigatie plus, Audi virtual cockpit plus, een elektrisch bedienbare achterklep, parkeersensoren rondom, het Audi Sound system met 10 speakers en subwoofer, een achteruitrijcamera en LED voor- en achterverlichting met dynamische richtingaanwijzers aan de achterzijde.

In een later stadium komt er een nieuwe instapper qua vermogen in vorm van een 190 pk diesel. De prijs van deze variant zal in een later stadium bekend worden gemaakt. Mag het een maatje groter en toch het liefst een Audi? Dan kun je opteren voor de A6 allroad quattro.