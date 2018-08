Is Red Bull Racing vanaf nu slecht in de regen?

Een vochtige vraag.

Het was een beetje een rare gewaarwording, zaterdag een week geleden. De F1 deed haar laatste stop aan voor de zomerpause, op het circuit van Hongarije. Voor de race hadden we al voorpret. Dit baantje ligt Red Bull Racing wel. Als je op voorhand circuits moest aanvinken waar de rode stieren de beste winkansen hadden, waren dat Monaco, Hongarije en Singapore. En inderdaad, in Monaco hadden we de verwachte suprematie al gezien.

Op vrijdag ging het nog wel oké voor Max en de zijnen. MV33 zat er lekker bij in de vrije trainingen, hoewel Ferrari toch ook wel snel leek te zijn. Toen op zaterdag de poorten van de hemel zich eindelijk weer eens openden tijdens een F1-sessie die ertoe deed, waren we extatisch. In de voorgaande jaren kon RBR in het natte hun puike chassis immers maximaal uitbuiten. Max ging dat record voor die jongste polesitter gewoon even pakken nu, dat kon niet anders.

Het liep echter heel anders. Aan het eind van de sessie stond Max zevende, achter Sainz in de Renault en Gasly in de Toro Rosso. Ricciardo haalde niet eens Q3. Dat had ook wel wat te maken met de timing van zijn runs in Q2, maar soit, het hield allemaal niet over. Helmut Marko was dan ook zuur, zo laat hij optekenen bij Motorsport Magazin:

Extreem pijnlijk. Bidden we voor regen, komt de regen, zijn we nergens.

Dat roept de vraag op, wat was er opeens anders? Een keihard antwoord heeft Red Bull daar nog niet op, wat natuurlijk geen fijn vooruitzicht is met het oog op toekomstige natte sessies. Een verdachte heeft het team echter al wel geïdentificeerd, namelijk de nieuwe regenbanden van Pirelli.

De regenbanden hebben een iets grotere diameter dan normale slicks en vervormen daarbij op een andere manier. Red Bull vermoedt dat dit hun in combinatie met de flinke rake die ze runnen op hun auto dit keer parten heeft gespeeld. De hele auto lag waarschijnlijk te hoog, waardoor de downforce ontbrak. Dit zou ook een (te) simpele verklaring kunnen zijn voor het feit dat Mercedes opeens wel lekker ging toen het vochtig werd. Zij rijden met (veel) minder rake dan Red Bull en Ferrari. We helpen Red Bull Racing hopen dat dit inderdaad de oorzaak voor de problemen was, want als het iets anders is waar men niet tijdig achterkomt, verzuipt Max de volgende keer weer als er een bakje water valt.