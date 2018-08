Komt Volvo op de proppen met een pieklein Volvootje?

Volvo zoekt het wellicht lager op.

Volvo is de laatste jaren vooral bezig geweest met het vernieuwen van de bovenkant van hun gamma. Mocht ook wel, voor de modellen met ’60’ of hoger in de naam begonnen de jaren inmiddels aardig te tellen. De meeste waren al (flink) langer op de markt dan de huidige standaardlevenscyclus die de meest merken aanhouden van zeven jaar. De ’60’ en ’90’ familie staan nu weer goed op punt, zelfs de naamgeving is verbeterd. De ’70’ en ’80’ hebben (voorlopig) het veld mogen ruimen.

Onder de grote jongens is het echter een beetje een ander verhaal. Oké, Volvo heeft de nieuwe XC40 (rijtest) in de aanbieding, maar daarnaast is het een beetje sappelen. De V40 doet weliswaar nog niet per se aftands aan, maar is toch al sinds 2012 op de markt. Het is onderhuids zelfs nog een halve Ford. De beste dagen van de voormalig leasetopper lijken daarmee al achter de rug. Volvo zal dus vast al noest aan het werk zijn aan een opvolger, maar komt er ook nog iets onder de v40 in het gamma?

Die mogelijkheid lijkt wel op tafel te liggen, gezien Volvo’s Chinese eigenaar Geely een kleiner platform heeft ontwikkeld ‘onder’ het CMA-platform (XC40, Lynk & Co 01, Lynk & Co 03). Het zogeheten BMA-platform is bedoeld voor -je verzint het niet- B-segmenters. Op het platform kunnen zowel auto’s met alleen (kleine) verbrandingsmotoren gebouwd worden als plugin-hybrides en Mild Hybrids.

De eerste auto die gelanceerd zal worden op het platform is de Geely SX11, een kleine SUV die voor later dit jaar op de planning staat. Geely geeft aan dat er in de toekomst (uiteraard) meer auto’s binnen hun merkenportefeuille het platform zullen gebruiken én dat het platform ook naar Europa komt. Over welke merken het betreft geeft Geely nog geen uitsluitsel. Denk jij dat een Q2-concurrent of iets dergelijks van Volvo een puik idee is, of is daar geen ruimte voor onder de XC40?