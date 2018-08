Zoveel pegels gaat Daniel Ricciardo verdienen bij Renault*

*volgens een kwaliteitspublicatie.

De schok van Daniel Ricciardo’s move naar Renault is er inmiddels een beetje af, maar verschillende F1-volgers stellen zichzelf nog steeds de vraag ‘waarom’. Zoals we direct al aangaven kunnen wij wel een stuk of drie goede redenen verzinnen voor het vertrek van de honingdas, maar kwaliteitspublicatie The Daily Mail steekt ons pardoes de loef af. Zij kunnen namelijk maar liefst 35.000.000 redenen verzinnen waarom Daniel naar Renault is gegaan. Per jaar.

Of het letterlijk een kwestie van verzinnen is of niet weten we niet, maar dit bedrag in Amerikaanse Dollars is namelijk naar verluidt wat RIC jaarlijks bij Renault gaat verdienen. Een toch wel behoorlijk bizar bedrag, daar algemeen werd aangenomen dat Renault dit soort cijfers niet kon of in ieder geval niet wilde neertellen voor een coureur. Als de Daily Mail het bij het rechte eind heeft, zou het Ricciardo direct in de top-3 catapulteren van best verdienende F1-coureurs (samen met HAM en VET uiteraard). Het indrukwekkende gage is dus ook groter dan dat van Max (hoewel Max dit jaar in theorie 37,5 miljoen Dollar had kunnen verdienen als hij alle races gewonnen had). Nog een leuk feitje: DR3 komt met dit salaris met stip op één te staan van de best verdienende Australische sporters, vóór golfer Jason Day en NBA Rookie of the Year Ben Simmons.

Zoals iedere keer bij dit soort tot de verbeelding sprekende berichtgeving, moeten we erbij aantekenen dat er eigenlijk altijd een bepaalde mate van speculaas inzit. Zo’n contract tussen rijder en team beslaat (dat weten we dan weer wel dankzij Hamilton en Mercedes) ettelijke pagina’s en ik heb er zelf nog nooit één in zijn volledigheid gezien. Informatie over de bedragen komt dan ook alleen voort uit het schimmige proces dat zich plaats vindt ‘in de wandelgangen’. Of The Daily Mail een informant heeft binnen Renault/’kamp Ricciardo’ die echt kennis van zaken heeft, of gewoon maar wat verzint, weet je nooit zeker. Maar goed, het is wel een kwaliteitspublicatie en met het nieuws over Ricciardo’s move naar Renault zelf waren ze er ook vroeg bij, dus…