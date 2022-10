Dealer klaagt Porsche aan voor honderden miljoenen euro’s

Een dealer van Porsche in het zonnige Florida klaagt de autofabrikant aan, omdat het absurde eisen stelt.

In Florida vinden Porsches gretig aftrek. Logisch natuurlijk, het is daar bijna altijd lekker weer en er leven veel (rijke) gepensioneerde Amerikanen. Dé ideale combo om veel auto’s te verkopen. Dat doet de dealer genaamd The Collection dan ook. Ze verkopen niet alleen Porsches, het is een multi-brand dealership in Miami. En laat dat nou juist het probleem zijn.

Dealer klaagt Porsche aan

Porsche eist namelijk dat de dealer een ‘stand-alone dealership’ bouwt. Daar hebben ze echter geen trek in en daarom klaagt The Collection de Duitse autobouwer aan voor een lekkere $ 300 miljoen, dat is in euro’s bijna hetzelfde bedrag. Het zit zo, de rechtszaak draait om de franchisewet van Florida, die autofabrikanten verhindert dealers te verplichten exclusieve faciliteiten op te zetten, meldt Autonews.

The Collection beweert dat Porsche toch heeft gevraagd om een ​​exclusieve locatie te bouwen in Kendall of Cutler Bay, beide ten zuiden van Coral Gables. De dealer beschreef deze als “afgelegen locaties in de voorsteden” die “relatief nul markt voor Porsches” hebben. Je merkt het al, zij gaan dit dus niet doen. Porsche was ‘not amused’ en levert nu veel minder auto’s. Dit zijn met name poolauto’s (soort van deelauto’s).

Porsche zegt dat zogenaamde ‘poolauto’s’ naar goeddunken van de fabriek aan dealers worden toegewezen en doorgaans niet meer dan 20 procent van de beschikbare voorraad uitmaken. Echter, een anonieme andere Porsche-dealer zegt dat automaker het zeker wel als drukmiddel gebruikt. Deze auto’s worden toegewezen aan dealers die goed werk doen in de ogen van Porsche. Andere dealers worden dus gestraft en krijgen de auto’s niet.

Soap

Het lijkt dus een beetje een soap te worden. Want wat als alle andere dealers wel een zelfstandige showroom bouwen? Dan is dat weer oneerlijk, als The Collection het niet hoeft te doen.

Op dit moment zegt The Collection dat hun collectie (lol) te klein is en daarom hebben ze al meer dan $ 100 miljoen aan schade. Porsche is van mening dat de dealer onwil toont om op een zinvolle manier deel te nemen aan de beste zakelijke praktijken om het merk verder uit te bouwen. De rechtszaak loopt nog, dus zoals bij elke soap zal een onverwachte wending ons niet verrassen.